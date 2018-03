Kinder müssen notfalls in anderen Teilort

Die Gemeinde Schemmerhofen erfreut sich steigender Kinderzahlen. Um genügend Betreuungsplätze bieten zu können, wird in Altheim eine Kleingruppe auf die normale Größe aufgestockt. In Aßmannshardt reichen den Prognosen die Kapazitäten im örtlichen Kindergarten nicht, Eltern von dort müssen ihre Kinder über drei Jahren in den Nachbarort Alberweiler schicken – übergangsweise, nicht als Dauerzustand.

In Alberweiler wiederum wird die altersgemischte Gruppe, bisher offen für Ein- bis Sechsjährige, künftig erst Kinder ab zwei Jahren aufnehmen – das schafft Kapazitäten für diese Zwischenlösung. Für Einjährige gibt es das zentrale Krippenangebot. Diese Beschlüsse fasste der Gemeinderat einstimmig. Hauptamtsleiter Alfons Link hatte das Ergebnis der Bedarfsplanung vorgestellt und sagte: „Das halten wir für zumutbar.“ Hintergrund ist, dass die Kinderzahlen wegen neuer Baugebiete oder zufällig mal in diesem Ort stärker steigen, mal in jenem.

Oft mit Emotionen verbunden

Daher trägt der Aßmannshardter Ortsvorsteher Uwe Felger dies mit, auch wenn unter Eltern bei diesem Thema häufig Emotionen hochkämen: „Wir haben im Jahr 2016/2017 mehr Kinder, als wir im Kindergarten unterbringen können. Man kann nicht wegen einer Spitze neue Plätze einrichten. Ich bin sehr wohl der Meinung, dass das zumutbar ist – für eine begrenzte Zeit.“ Sollte sich die Tendenz verstetigen, müsse aber reagiert werden. Bürgermeister Mario Glaser sagte zu, dass dies nicht als Dauerzustand gedacht sei, sondern zum Ausgleich von Schwankungen. „Klar ist auch, dass es ein Ausweichen jeweils nur zwischen benachbarten Orten gibt“, betonte Glaser.

An den bisherigen Grundsätzen wird damit festgehalten: Demnach sollen Regelkindergartenplätze für Kinder über drei (Ü3) „möglichst wohnortnah im eigenen Ortsteil erfüllt werden“. Bei Ü3-Ganztagsangeboten und für U3-Kinder wird nicht überall ein bedarfsgerechtes Angebot garantiert. Die Gemeinde hat das Platzangebot und die Betreuungszeiten von 7 bis 17 Uhr erheblich ausgeweitet, aber das Maximalprogramm erfüllt das Kinder- und Familienhaus im Hautport zentral für die gesamte Gemeinde.

Unter diesen Maßgaben und anhand der Geburtenzahlen überprüft die Gemeinde jedes Jahr, ob die Plätze ausreichen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Zahl der Regelplätze im Kindergarten sinkt, je mehr Zweijährige in altersgemischten Gruppen aufgenommen werden – da diese zwei Kindergärtenplätze belegen. Bricht man dies alles noch auf die sieben Kindergärten in sechs Teilorten herunter, kommen recht umfangreiche Tabellen heraus.

Vereinfacht ausgedrückt, rechnet man im Rathaus im Kindergartenjahr 2015/2016 mit gemeindeweit 328 Drei- bis Sechsjährigen, diese Zahl wird 2016/2017 auf 356 steigen und dann wieder leicht abnehmen. Dem stehen je nach Zahl der Zweijährigen 310 bis 372 Kindergartenplätze gegenüber. Bei den Null- bis Dreijährigen kommt man mit den erwarteten Betreuungsquoten und den 45 bis 80 Plätzen ebenfalls hin, wobei Link sagte: „Möglicherweise müssen wir die Aufnahme von Zweijährigen in den Teilorten ein bisschen steuern“, sprich auf die Krippe in Schemmerhofen verweisen.

Personalstärke wird angepasst

Alles in allem und mit den genannten Beschlüssen zum Ausweichen in andere Orte „haben wir für die nächsten drei Jahre ein ordentliches Angebot“, fasste Link zusammen. Für die Aufstockung der Kleingruppe in Altheim liege bereits die Betriebserlaubnis vor. Auf eine Frage von Gemeinderat Anton Bogenrieder, beim Personal könne man aufgrund der ohnehin großen Fluktuation auf solche geänderten Gruppengrößen jeweils kurzfristig reagieren.