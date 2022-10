Kellerduell endet unentschieden

Mit 1:1 (1:1) haben sich die B-Juniorinnen des SV Alberweiler und des TSV Crailsheim am fünften Spieltag im Kellerduell der Fußball-Bundesliga Süd getrennt. Damit verbuchte der SVA in der heimischen Hessenbühl-Arena den ersten Punkt in dieser Saison, dennoch gab es am Ende enttäuschte Gesichter. Alberweiler bleibt weiter Tabellenletzter und Crailsheim Vorletzter.

Von der ersten Minute an entwickelte sich ein sehr intensives Spiel. Beide Mannschaften versuchten immer wieder schnell nach vorn zu spielen. Beide Teams verzeichneten gefährliche Aktionen, die allerdings zunächst zu keinen Toren führte. In der sechsten Minute war Paulina Stützle bei einem Pass in die Tiefe schneller als TSV-Torhüterin Nele Marie Haußmann und wurde außerhalb des Strafraums gefoult. „Die logische Konsequenz wäre eigentlich die Rote Karte gewesen“, so SVA-Trainer Herbert Sailer. Doch auch zu seiner Verwunderung zeigte Schiedsrichterin Sina Gieringer nur Gelb. In der 28. Minute gingen die Gäste dann glücklich in Führung. Nach einer Ecke konnte der Ball zweimal geblockt werden, aber der dritte Versuch von Leni Göppel landete im Tor – 0:1. Die SVA-Spielerinnen ließen aber nicht locker. Einen schönen Pass in die Tiefe vollendete Noemi Spieß sehenswert zum 1:1-Ausgleich kurz vor dem Halbzeitpfiff (39.).

In der zweiten Halbzeit waren nur noch sporadische Angriffe der Gäste zu sehen, die immer wieder mit langen Bällen ihr Glück probierten. Die Gastgeberinnen erhöhten den Druck, ein Abschluss von Hanna Michalsky landete an der Latte. In der 50. Minute fuhr der SVA erneut einen gefährlichen Angriff, dieses Mal über die linke Seite, doch der wurde durch ein rüdes Foul einer TSV-Verteidigerin gestoppt. „Auch hier gab es „nur“ die Gelbe Karte“, kommentierte SVA-Trainer Sailer die Szene. Auch die hektische Schlussphase blieb torlos und so endete die Partie mit 1:1. Aufgrund des Spielverlaufs gab es danach enttäuschte Gesichter im SVA-Lager. „Es war auf alle Fälle der erste Sieg greifbar nahe“, so Sailer.

Am Samstag, 22. Oktober, gastiert der SV Alberweiler nun beim 1. FC Nürnberg (Anstoß: 14 Uhr). Der FCN rangiert aktuell mit zehn Punkten (8:4 Tore) auf Tabellenplatz vier und geht als Favorit in die Partie.