Keller unter Wasser, Mühlbach tritt über die Ufer

Im Biberacher Umland haben Starkregen und Hagel am Freitagabend zu Schäden geführt, vor allem in Schemmerhofen. Die Feuerwehr musste rund ein Dutzend Mal ausrücken, mehrere Keller standen unter Wasser und der Mühlbach trat stellenweise über die Ufer.

„Wir sind gerade nochmal mit einem blauen Auge davongekommen“, sagt der Schemmerhofer Feuerwehrkommandant Martin Musch. Gegen 19 Uhr sei er selbst noch am Mühlbach entlang gegangen und habe sich gedacht: „Der hat aber wenig Wasser.“ Doch dann sei alles ganz schnell gegangen. Als der Starkregen einsetzte, hätten sich schon bald die ersten besorgten Anwohner gemeldet. „Dann kam ein Einsatz nach dem anderen“, erzählt Musch. Kurz vor acht Uhr habe er sich entschlossen, den Gemeindealarm auszulösen, bei dem alle rund 150 Feuerwehrkräfte von den etwa sechs Feuerwehren aus der Gesamtgemeinde alarmiert werden.

Hinzu kam, dass die Feuerwehr aus dem Hauptort bei dem schweren Unfall auf der B 465 im Einsatz war, bei der eine 18-jährige Autofahrerin mit einem Bus zusammengestoßen war (SZ berichtete). Doch auch an den übrigen Brennpunkten im Ort war die Feuerwehr im Einsatz. Am Ortsausgang von Schemmerhofen Richtung Äpfingen sei der Mühlbach an einer Brücke angestanden, an einer Stelle auch Wasser übergetreten. „Die Pegelstände waren schon ungewöhnlich“, sagt Musch. Kritisch sei die Lage auch beim Kinderheim in Ingerkingen gewesen und beim betreuten Wohnen in Schemmerhofen. „Wir hatten die Lage aber zum Glück unter Kontrolle, es ist nochmal glimpflich ausgegangen“, betont Musch.

Die Feuerwehr sei für solche Situationen „gut aufgestellt“, aber als Bürger mache er sich schon Sorgen. Die Unwetter kämen häufiger vor als früher. „Wir stellen auf jeden Fall fest, dass die letzten Jahre mehr Keller unter Wasser standen und es mehr Überschwemmungen gab.“ Langfristig rät Musch, sich mit dem Thema Hochwasser- und Starkregenschutz auseinanderzusetzen. Fürs Erste aber hat er nur einen Wunsch: „Ich bin froh, wenn die lange Gewitterlage irgendwann wieder vorbei ist.“