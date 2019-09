Kantersieg für Alberweiler bei Aufsteiger SC Dortelweil

Die Fußball-B-Juniorinnen des SV Alberweiler haben sich am dritten Spieltag in der Bundesliga Süd mit einem 6:1-Auswärtserfolg bei Aufsteiger SC Dortelweil die Tabellenführung erobert. Am kommenden Wochenende kommt es nun in Alberweiler zum Aufeinandertreffen der beiden einzigen verlustpunktfreien Teams. Der SVA empfängt in der heimischen Hessenbühl-Arena am Samstag um 14 Uhr als Tabellenführer den Tabellenzweiten FC Bayern München.

Beim Spiel in Bad Vilbel versuchte der Aufsteiger von Beginn an, sehr körperbetont zu spielen, womit der SVA zunächst nicht richtig zu Recht kam. Die erste Chance des Spiels hatte der SVA in der vierten Minute durch Julia Stützenberger, ihr Versuch konnte Dortelweils Torhüterin Kim Fassbender zum Eckball klären. Die erste Torgelegenheit Dortelweils gab es nach einem Abspielfehler von Alberweilers Torhüterin Pauline Renz, Jana Erdle konnte den Schuss von Dortelweil auf der Linie klären.

In der 14. Minute ging die Heimelf nach einer Aneinanderreihung von Fehlern in der Alberweiler Defensive mit 1:0 durch Hanna Assmann in Führung. SVA-Spielführerin Franziska Gaus scheiterte in der 16. Minute an der Latte. Zwei Minuten später fiel der Ausgleich: Mia Eickmanns Schuss wurde zunächst abgeblockt, Maria Seemann machte im Nachsetzen das 1:1 für den SVA. Wenig später konnte der SVA den 2:1-Führungstreffer bejubeln. Nach einem weiten Pass in die Tiefe von Jana Erdle gewann Julia Kopf das Laufduell gegen ihre Gegenspielerin und schloss zur 2:1-Führung (22.) ab.

Vor der Halbzeit fehlte Alberweiler die letzte Entschlossenheit, um die Führung zu erhöhen. So ging es mit 2:1 für den SVA in die Halbzeitpause. Nach der Halbzeit merkte man dem SC Dortelweil an, dass er das Tempo aus den ersten 45 Minuten nicht mehr mithalten konnte. Nach Vorarbeit von Susen Kiesel entschied Stützenberger das Laufduell für sich und schloss trocken zum 3:1 ab. Kopf bediente in der 47. Minute erneut Stützenberger, deren Schuss an der Latte landete.

Das 4:1 für Alberweiler besorgte nach Vorarbeit von Seemann Mia Eickmann mit einem Direktschuss über Dortelweils Torhüterin hinweg (54.). Nach einem schönen Spielzug über mehrere Stationen vollendete Eickmann zum 5:1 in der 59. Minute. Den Schlusspunkt zum 6:1-Endstand für Alberweiler besorgte in der 76. Minute erneut Seemann, diesmal war Eickmann die Vorlagengeberin. Durch diesen Auswärtserfolg übernimmt der SVA die Tabellenführung. SVA-Trainer Dominik Herre sagte zum Auswärtserfolg: „Es war ein verdienter Sieg, den wir eingefahren haben. Am Ende war auch das Ergebnis in dieser Höhe verdient. Nun haben wir mit neun Punkten aus drei Spielen einen optimalen Saisonstart hingelegt. Den wollen wir am kommenden Wochenende im Spitzenspiel gegen den FC Bayern München bestätigen und ausbauen.“