Nachdem die Fußballerinnen des SV Alberweiler in den vergangenen drei Regionalliga-Spielen nur einen Punkt geholt hatten, gab es am Sonntag den lang ersehnten ersten Sieg. Bei der TSG Neu-Isenburg zeigte die Mannschaft von Chantal Bachteler ein überzeugendes Spiel und schlug die Hessinnen mit 8:3.

„Mit mehr Konsequenz müssen wir sogar noch fünf Tore mehr machen“, stellte die Trainerin des SVA nach der Partie fest. „Wir sind hervorragend ins Spiel gekommen und haben richtig Druck gemacht.“ Nach elf Minuten führen die Gäste bereits mit 2:0 durch Tore von Solveig Schlitter und Ecem Cumert. Trotz „Chancen über Chancen“ für ihr Team, wie Bachteler sagt, lässt die Mannschaft die Gastgeberinnen wieder ins Spiel kommen.

Nach einer knappen halben Stunde gelingt dem Aufsteiger durch einen Strafstoß der Ausgleich. „Wir machen den Gegner selbst wieder unnötigerweise stark“, so Bachteler. „Aber wir haben uns noch vor der Halbzeit selbst wieder rausgezogen und sind gut zurückgekommen.“ Gleich dreifach trifft der Vorjahresfünfte zwischen der 44. Minute und dem Halbzeitpfiff. Ein besonderes Lob bekommt Solveig Schlitter von ihrer Trainerin: „Sie hat ein richtig starkes Spiel gemacht und war an fast jedem Tor direkt beteiligt. Ihre Leistung kann man durchaus herausstellen.“

Unnötige Gegentore

Nach der Pause sind es die Gastgeberinnen, die zuerst wieder treffen. Der SVA lässt sich davon jedoch nicht beeindrucken und trifft nur zwei Minuten nach dem Treffer der TSG erneut. Und dank einem erneuten Doppelschlag steht es am Ende 3:8. „Die Gegentore nerven mich“, so Bachteler. „Sie waren unnötig und machen den Gegner stark. Und die Konsequenz hat gefehlt. Wir hatten zu Beginn Chancen, die wir fast schon kläglich vergeben. Ich bin froh über die Art und Weise, wie wir diese Chancen herausgespielt haben und dass wir sie bekommen haben. Aber das Ergebnis darf höher sein.“

Neben Solveig Schlitter hatte auch Vera Ellgass einen großen Anteil am Sieg. Sie traf drei Mal. „Es ist toll, dass wir so gute Spielerinnen dazu bekommen haben“, sagte ihre Trainerin. Für den SV Alberweile war der Sieg enorm wichtig. Nicht nur aus den Abstiegsrennen konnte man sich verabschieden, auch für die Moral gibt es kaum etwas Besseres als einen solch deutlichen Sieg. „Vor allem für die Mannschaft war der Sieg wichtig“, so Bachteler. „Ich glaube, es fällt allen ein riesiges Gewicht von der Schulter. Es ist toll, dass wir uns auch mit einem so hohen Sieg belohnen konnten.“ Auch in den vorherigen beiden Partien zeigte der SVA bislang gute Leistungen, konnte jedoch noch nicht als Sieger vom Platz gehen. „Ich glaube, jetzt sind wir da, wo wir sein wollen.“

Am kommenden Wochenende trifft Bachtelers Mannschaft auf den SC Sand II. Fünf Wochen ist es dann her, dass der SVA auf dem eigenen Platz antreten durfte. Von der Mannschaft und der Trainerin wurde dies lang ersehnt: „Wir freuen uns, endlich mal wieder ein Heimspiel zu haben. Aber mit dem SC Sand kommt viel Qualität. Klar, ein Sieg ist immer das Ziel. Wir wollen definitiv in der Erfolgsspur bleiben.“