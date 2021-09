Jugendmesse am Samstag in Schemmerhofen

Neue Bedingungen verlangen nach neuen Konzepten – und stellen sich manchmal sogar als Gewinn heraus.

So veranstaltete die Jugend 2000 ihr christliches Open-Air-Festival bereits zum zweiten Mal in Mittelbiberach, nachdem wegen der Corona-Pandemie das internationale Prayerfestival in Marienfried ausfallen musste. Unter freiem Himmel feierten 260 Jugendliche und jungen Erwachsenen ein vielseitiges Programm unter dem Motto Arise – Steh auf (Lukas 7,14) „Unser Wunsch ist es, dass die Jugendlichen und jungen Erwachsenen Gott in ihrem Leben persönlich erfahren und den Reichtum des Glaubens für sich entdecken dürfen“, so Julia Denzel, Leiterin des Organisationsteams. Gut 80 ehrenamtliche Mitarbeiter und zehn Priester wirkten mit.

Am kommenden Samstag, 18. September, wird zur „Arise-Jugendmesse“ in die große Wallfahrtskirche ins „Aufhofer Käppele“ nach Schemmerhofen eingeladen, Beginn ist um 19.30 Uhr mit Band der Jugend 2000 . Vanessa Birkle spricht darüber, wie Gottes Wirken ihr Leben beeinflusst. Um 20 Uhr wird Kaplan Martin Seyfried aus Vöhringen die Heilige Messe feiern, die im Anschluss in eine Anbetungszeit mündet.