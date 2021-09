Jugendliche erzählt von ihrer Krankheit

Die Jugend 2000 hat zur Jugendmesse mit dem Motto „Arise – Steh auf“ ins Aufhofener Käppele nach Schemmerhofen eingeladen. Die zahlreichen überwiegend jungen Teilnehmer betraten eine stimmungsvoll beleuchtete Kirche und wurden von der Jugend-2000-Band mit jugendlicher Musik auf das Programm eingestimmt. Zu Beginn erwartete sie ein Zeugnis von Vanessa Birkle, die die Besucher an ihrer persönlichen Geschichte mit Gott teilhaben ließ.

Mit 13 Jahren erkrankte die begeisterte Fußballspielerin am GuillianBarre-Syndrom, dass sie zunehmend lähmte und schließlich ganz an den Rollstuhl fesselte. Zeiten des Ringens, Fragens und der Angst begleiteten sie viele Jahre und doch sei es Gott gewesen, der ihr Halt gegeben habe: „Auch wenn ich im Rollstuhl saß und jahrelang unter Angst litt, weiß ich, dass Gott gut ist. Er hat mich durch diese Zeit getragen, mir neue Zuversicht geschenkt und mir geholfen, diese Krankheit zu überstehen.“ Diese Zuversicht, aber auch ihr inneres Rufen zu Gott, hat Vanessa Birkle in einem eigenen Lied vertont, dass sie zum Abschluss vortrug.

Anschließend stimmte die Band zur Heiligen Messe mit Kaplan Tobias Seyfried aus Vöhringen ein, der in seiner Predigt eine weitere Facette von „Arise – Aufstehen, Gedeihen“ nahebrachte: „Wer wirklich vorne sein will, der darf der Letzte sein, soll Diener werden, anderen zur Größe verhelfen und sich für die Schutzbefohlenen in besonderer Weise einsetzen - ganz nach dem Beispiel Jesu. Er war der Letzte, doch dann auch der Erste, wie uns seine Auferstehung zeigt.“

Gerade an diesem Wochenende, das in vielen Städten dem Lebensschutz gewidmet war, trat die Gottesdienstgemeinschaft in der Heiligen Messe in besonderer Weise für eine Kultur des Lebens und der Liebe ein.

Die nächste Jugendmesse veranstaltet die Jugend 2000 am 31. Oktober um 19.30 Uhr in Warthausen.