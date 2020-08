Jugendfördertage mit 19 begeisterten Tennis-Kids

Wie schon in den vergangenen zwei Jahren konnte die Abteilung Tennis des SV Schemmerhofen zu Beginn der Sommerferien ein Intensiv-Tennistraining für den Nachwuchs der Abteilung anbieten.

Corona geschuldet wurde die 19-köpfige Gruppe in zwei Altersgruppen geteilt, hier ein Bild der Jüngeren. An jeweils zwei Vormittagen erfolgte unter der Leitung des Jugendtrainers Dietmar Kästle die Schulung im Tennisspiel gemäß Können. Natürlich konnte er die quirlige Truppe nur mit Unterstützung durch Mitglieder der Tennisabteilung und eines weiteren lizensierten Trainers bändigen. „Die Lernbereitschaft der Kids war groß. Alle machten deutliche Fortschritte und hatten viel Spaß dabei. Viel zu schnell waren die Stunden vorüber“, teilt der Verein mit.

Zum Abschluss wurde jeweils am zweiten Tag mit großem Appetit Pizza verspeist und alle Teilnehmer gingen mit ihren wohlverdienten Urkunden in die Ferien. Die Tennisabteilung freut sich, dass die Tennisausbildung des Nachwuchses auch im Winter weitergeht. Kurz nach den Ferien startet das wöchentliche Training in der Halle.