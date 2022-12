Ingerkinger und Biberacher singen bei Hänsel und Gretel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Aufregende Tage liegen hinter den Kinderchören aus Ingerkingen und Biberach. Denn an Kinderchorleiter Ewald Bayerschmidt ging vor Wochen die Anfrage vom Theater Pforzheim ein, dass sie auf der Suche nach einem regionalen Kinderchor seien. Für ihr Gastspiel mit der Kinderoper „Hänsel und Gretel“ in der Stadthalle Biberach am Nikolaustag, bräuchten sie Unterstützung auf der Bühne.

So machte sich Chorleiter Bayerschmidt und die Kinder an die Arbeit, um für dieses Projekt ein paar Liedstücke für diese gemeinsame Aufführung einzuüben. Beim großen Auftritt selbst, war dann alles bestens organisiert bei diesem einzigartigen Erlebnis. In der von Engelbert Humperdincks vertonter, umgeschriebenen Märchengeschichte, verwandelte die Hexe die Kinder in Lebkuchen. Innerhalb den drei Akten der familiengerechten Oper mit den künstlerisch tragenden Hauptdarstellern und Opernsänger/innen, welche für so manchen wegen des hohen Gesangs ohrentechnisch eine schwerverständliche Kost war, kam der „Lebkuchen-Kinderchor“ als fröhliche Lockerung zum Einsatz.

Mit einigen Volksliedern wie „Ein Männlein steht im Walde“, „Brüderchen, komm und Tanz mit mir“ sowie dem „Abendsegen“, den die Kinder beten, bevor sie sich schlafen legen, verzauberten sie mir ihrem kindlichen Charme die Zuhörer. Diesen lebendigen Gesang der Kinder und ihr mitspielen in der Märchengeschichte auf der Stadthallenbühne, belohnte das Publikum mit viel Applaus.

Nach dem Mitwirken auf der großen Bühne in der Stadthalle Biberach sang der Kinderchor „Tonwürmchen“ Ingerkingen seine „Hänsel und Gretel“-Lieder nun auch auf der Adventsfensteraktion in Ingerkingen am 13. Dezember am Rathaus Ingerkingen beim gestalteten Probelokalfenster, Außenhinterhof. Veranstalter Obst und Gartenbauverein Ingerkingen übernahm, laut dem Gesangverein Frohsinn Ingerkingen, die Bewirtung dieser allwöchentlichen erleuchteten Dienstag-Adventsfenster.