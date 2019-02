Ingerkinger Halle soll neu gebaut werden

Die Liste der Mängel und Bedenken ist lang: Vom fehlenden Brandschutz, der schlechten Hygiene der Küche bis zu einer Wärmedämmung, die „wahrscheinlich“ krebserregend ist. Die Ingerkinger Mehrzweckhalle entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Schemmerhofen will nun rasch handeln und hat erste Untersuchungsergebnisse vorgestellt. Die prognostizierten Kosten aber stellen die Gemeinde vor eine Herausforderung.

Dass die Ingerkinger Halle ein dringender Sanierungsfall ist, dürfte kaum überrascht haben. Das Bauwerk stammt größtenteils aus den 1960er-Jahren und in den vergangenen Jahren hat die Gemeinde „nur noch das Nötigste“ saniert, wie Schemmerhofens Bürgermeister Mario Glaser erklärte. Entscheidend sei nun die Frage, ob die Halle saniert oder abgerissen und neu gebaut werden soll. Architekt Manuel Tress stellte im Rat das Ergebnis seiner Untersuchungen vor: Bei einer Sanierung gehe er im besten Fall von Kosten in Höhe von rund 3,4 Millionen Euro, bei einem Neubau von rund 3,2 Millionen Euro aus. Der Grund: Bei einer Sanierung schlagen zusätzliche Kosten für den Rückbau zu Buche. Zudem müsste an mehreren Stellen angebaut werden, um die vorgeschriebene Mindestgröße zu erreichen. Außerdem könnte ein Neubau kleiner ausfallen, da zum Beispiel die Küche kleiner gebaut werden könnte als im Bestandsbau. Und: „Auch wenn wir von einer Sanierung sprechen, bleibt von der Halle ohnehin nichts mehr stehen bis auf den Rohbau“, erklärte Architekt Tress. Anders ließen sich die massiven Mängel nicht beheben.

In der Diskussion im Gemeinderat schien daher rasch klar, wohin die Reise geht: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Sanierung wirklich die bessere und günstigere Variante ist“, sagte Ingerkingens Ortsvorsteher Paul Haid. Auch Bürgermeister Glaser machte keinen Hehl daraus, dass er den Neubau für die sinnvollere Alternative halte, vor allem nach den Erfahrungen mit der Mühlbachschule. Bei der kamen erst im Laufe des Umbau schwere Baumängel zutage. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass ein Eingreifen in den Bestand immer wie eine Wundertüte ist“, sagte auch Gemeinderat Josef Bosshart. Bürgermeister Glaser unterstrich zudem, dass die Halle rege genutzt werde. Neben dem Schulsport finden in Ingerkingen auch regelmäßig Feste, Konzerte und Vereinstreffen statt, zudem nutzt die St. Elisabeth-Stiftung die Räumlichkeiten mit.

Gemeinderatsmitglied Anton Hagel sprach sich dafür aus, zunächst ein „Raumprogramm“ zu entwickeln, um den tatsächlichen Bedarf festzustellen. So war in der Skizze des Architekten Tress kein Raum für die Narrenzunft vorgesehen. Ursula Haid vom Ingerkinger Ortschaftsrat machte darauf deutlich: „Das entspricht überhaupt nicht dem, was wir uns vorgestellt haben.“ Die Ortschaftsräte hätten „keine großen Luxuswünsche“, aber hätten sich dennoch, was in Zukunft besser gemacht werden sollte. So seien bei Festen die Halle mehrmals bereits voll gewesen.

Der Teufel steckt im Detail

Architekt Tress beschwichtigte: „Das ist nicht mal ein Vorentwurf.“ Sein Auftrag sei es gewesen, die groben Kostenblöcke und Raumkubaturen darzustellen. Hinzu kämen ohnehin noch die Außenanlagen. „Die Verwaltung denkt ohnehin bereits weiter“, sagte Glaser. Man habe bereits rund 4,21 Millionen Euro für die Maßnahme eingeplant. Um die Ausgaben stemmen zu können, sei die Gemeinde jedoch auf Förderung angewiesen. Und hier steckt der Teufel im Detail: Zusätzlich zu Mitteln von bis zu einer halben Million Euro aus dem Ausgleichsstock könnte die Gemeinde eventuell auf Mittel aus dem Förderfonds „Entwicklung Ländlicher Raum“ (ELER) von bis zu einer weiteren halben Million Euro hoffen. Diese gibt es in der Regel aber nur für Sanierungen. „Oder wenn wir nachweisen können, dass der Ersatzbau wesentlicher günstiger ist als eine Sanierung“, sagte Glaser.

Glaser vermied in der Sitzung die Bezeichnung „Neubau“ und sprach hingegen vom „Ersatzbau“. Schließlich wolle die Gemeinde kein zusätzliches Gebäude errichten. In der Entscheidung für einen „Ersatzbau“ liege daher auch ein Risiko – da die Chancen auf eine Förderung möglicherweise geringer sind als bei einer Sanierung. Gemeinderat Bosshart sprach sich dennoch für den Weg eines neuen Gebäudes aus und sprach damit offenbar die Mehrheitsmeinung des Gemeinderats aus. Dieser nahm die Ausführungen des Architekten zur Kenntnis und beauftragte die Gemeinde damit, die Fördermöglichkeiten mit dem Regierungspräsidium abzustimmen, weitere Planungen anzugehen und schließlich einen Grundsatzbeschluss vorzubereiten.

Bürgermeister Glaser und Ortsvorsteher Haid sprachen sich beide für einen raschen Baubeginn aus: „Wenn’s ideal läuft, könnten wir im nächsten Jahr mit den Bauarbeiten beginnen“, sagte Glaser.