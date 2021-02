Ingerkinger feiern Fasnet zu Hause

Bereits lange vor Beginn der Fasnetssaion 2021 war es traurige Gewissheit. Doch je näher die närrischen Tage rückten, desto schwerer wurde es den Ingerkinger Narren ums Herz. 2021 blieb es allerorts still. Auch für die Mitglieder hieß es daher in diesem Jahr: Die Häser und Instrumente bleiben im Schrank.

Umso mehr wollten es sich die Ingerkinger Narren nicht nehmen lassen, ein wenig Fasnetsstimmung in den Häusern des Ortes aufkommen zu lassen. Die Vereinsführung hatte hierzu alle Mitglieder aufgerufen, ihre Häuser und Wohnungen fastnächtlich zu schmücken und zu dekorieren.

Auch der traditionelle Nachtumzug fand dieses Mal virtuell statt. Hierfür hatte Zunftmeister Joachim Betz am eigentlichen Tag des Umzugs den großen Narrensprung des Verbandstreffens aus dem Jahre 2004 online gestellt. Somit hatten die Mitglieder die Möglichkeit, sich ein wenig Umzugsflair in ihr Wohnzimmer zu holen. Höhepunkt der „Fasnet zu Hause“ war die Kochlöffelaktion. Hierzu wurden 160 Kochlöffel an den Türen des Nitrophoska-Stadels aufgehängt, die zu Hause bemalt oder beklebt werden konnten. Bis zum Rosenmontag konnten die Löffel dann wieder zurückgebracht werden. Die Aktion fand so großen Anklang, dass seit Rosenmontag 160 bunte Löffel die Türen des ehemaligen Lagerhauses schmücken.

„Egal ob jung oder junggeblieben, alle Teilnehmer haben ihre Kreativität unter Beweis gestellt und wunderschöne Löffel entworfen“, teilt die Narrenzunft mit.

Die Kochlöffel können unter www.nz-ingerkingen.de oder noch bis Sonntag, 21. Februar, vor Ort bestaunt werden. Danach darf jeder seinen selbst gestalteten Löffel wieder abholen. Unter allen teilnehmenden Erwachsenen und allen Kindern wird die Narrenzunft jeweils einen Gewinner auslosen.