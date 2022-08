„IndustrieRock“ feiert Siebenjähriges

Zum siebten Mal findet am Samstag, 27. August, der „IndustrieRock“ in Schemmerberg statt. Das Open Air lockt auch dieses Jahr wieder mit einer besonderen Mischung aus verschiedensten Stilrichtungen der Rock- und Pop-Musik in einem einzigartigen Ambiente, teilen die veranstalter in einer Ankündigung mit.

Beim Sommer-Open-Air werden vier Bands das rockbegeisterte Publikum auf dem Gelände der Firma Stegmaier unterhalten. Alle Altersklassen können das Festival besuchen und bis in die Nacht abrocken und kulinarisches genießen, heißt es. Hier ist eine Vorschau auf die Bands:

Die Naturtrüben eröffnen das Festival. Egal ob Cover, eigene Songs, Blues, Rock, Folk… die Band spielt alles was ihr Spaß macht. Eine ungewöhnliche Besetzung mit E-Gitarre, Piano, Kontrabass und Akustik-Gitarre sowie ein alter Bekannter am Gesang: Lars Ott, den viele von der Gruppe Schnokastich kennen.

Blöff the Monkey: Die drei Affen von Blöff the Monkey geben sich die Ehre! Auch wenn sie sich am liebsten als „Funkrocker“ betiteln würden, stammen ihre musikalischen Wurzeln doch faktisch aus den crossover-befeuerten 90ern. Somit liegt es nahe, dass sie sich den rockigen, funkigen, teils Hardrock/Metal-geprägten, jedoch immer melodischen Ergüssen hingeben. Die Musik entsteht handgemacht, frönt dem Purismus, der Gesang oft mehrstimmig, Harmonien wechseln sich ab, mit teils absurd-überspitzt präsentierten, vielseitigen, musikalischen Elementen.

Humpa Bumpa: Auch die Freunde der Blasmusik kommen dieses Jahr auf ihre Kosten. Naja, vielleicht nicht unbedingt der klassischen, böhmisch-mährischen Blasmusik, sondern eher diejenigen, die schon immer mal wissen wollten, wie sich AC/DC und Rage against the machine von Trompete, Posaune und Co. anhören. Die sieben Jungs der Humpa Bumpa Revolution und ihre Sängerin Christin kommen aus Oberneufnach im Allgäu und werden den Platz zum Beben bringen, so die Veranstalter weiter. Im Gepäck haben sie Stücke von LaBrassBanda bis Deichkind, so dass sicher für jeden was zum Abtanzen dabei ist.

Escandalos: Die sieben Punk-Rocker von Escandalos kommen aus Laupheim. Die Damen und Herren rund um den charismatischen Sänger Christian Jerg bringen Stücke aus ihrem aktuellen Album „Zu Hause“ aber auch Klassiker wie „Zalando“ mit. Live bringen sie regelmäßig die Stimmung zum Beben und die Menge zum Tanzen. Die Band kommt im 15. Jahr ihres Bestehens auch nach Schemmerberg.

Der IndustrieRock wird initiiert und organisiert von vier örtlichen Vereinen mit nahezu 60 Helferinnen und Helfern unter dem Dach der „Dorfkultur“ Schemmerberg. Finanziell und materiell wird das Projekt durch eine Reihe von Firmen unterstützt. Für Essen und Getränke ist mit verschiedenen Bars und einem Essenstand gesorgt. Einlass ist um 18.30 Uhr. Ab 19.30 Uhr wird ein Eintritt von sechs Euro erhoben. Ein Teil des Geldes wird für gemeinnützige Zwecke verwendet.