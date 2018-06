In Alberweiler sollen rund 30 Bauplätze entstehen

In Alberweiler soll ein allgemeines Wohngebiet zur Bebauung mit Einfamilien- und Doppelhäusern ausgewiesen werden. Dazu hatte der Gemeinderat Schemmerhofen in der letzten Sitzung des Jahres 2013 beschlossen, den Bebauungsplan „Oberfeld II“ aufzustellen. Wegen der vorgesehenen Straßenplanung ist die Gebietsabgrenzung jetzt geringfügig geändert worden. Bauamtsleiterin Corinna Klick erläuterte im Gemeinderat die wichtigsten Festsetzungen. Auf einer Fläche von 2,28 Hektar bisher landwirtschaftlich genutzter Fläche außerhalb des Ortskerns von Alberweiler könnten 30 Bauplätze entstehen. Die Grundstücke haben eine Fläche von circa 600 bis 800 Quadratmetern. „Es sind alle Dachformen erlaubt, mit Ausnahme von Flachdächern“, resümierte Corinna Klick. Und: „Wir haben die Vorgaben so gering wie möglich gehalten.“ Architektonisch sei fast alles erlaubt, ergänzte Bürgermeister Mario Glaser. Der Gemeinderat nahm den Vorentwurf mit der geänderten Gebietsabgrenzung zur vorgesehenen Straßenplanung zur Kenntnis und gab seine Zustimmung. (aß)