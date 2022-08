Impf- und Test-Aktionen in Erolzheim, Riedlingen und Schemmerhofen

Das Mobile Impfteam des DRK-Kreisverbandes Biberach bietet in den nächsten Tagen drei Impf- und Test-Aktionen an: in Erolzheim, Riedlingen und Schemmerhofen. Los geht es am Donnerstag, 18. August, in Riedlingen. Von 17 bis 19 Uhr bietet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) dort im DRK-Heim Impfungen gegen das Coronavirus an. Am Freitag, 19. August, kommt das Mobile Impfteam von 17 bis 19 Uhr ins DRK-Heim Erolzheim und ins DRK-Heim Schemmerhofen.

Zur Auswahl stehen bei allen drei Terminen die Impfstoffe von Biontech, Johnson&Johnson, Moderna und Nuvaxovid von Novavax. Es werden Erst- und Zweitimpfungen sowie Auffrischungsimpfungen (Booster-Impfungen) angeboten. Auch eine vierte Impfung ist möglich. Geimpft werden können Menschen ab fünf Jahren (bis 16 Jahre bitte in Begleitung eines Erziehungsberechtigten). Zur Impfung sollten der Personalausweis und der Impfpass mitgebracht werden.

Zudem bietet das DRK bei allen drei Terminen Corona-Antikörpertests an. Innerhalb von 15 Minuten kann die Konzentration von Antikörpern mittels weniger Bluttropfen, die per Fingerpiks entnommen werden, bestimmt werden. Je nach Titer-Wert kann eine Impfung empfehlenswert sein. Der Antikörpertest kostet 20 Euro pro Person.

Die Aktionen sind in Zusammenarbeit mit der Stadt Riedlingen sowie den Gemeinden Erolzheim und Schemmerhofen. Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DRK unterstützen das Mobile Impfteam.