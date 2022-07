Ich möchte Posaune lernen…

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach langer, coronabedingter Pause starteten die Musikvereine Aßmannshardt und Schemmerhofen in Kooperation mit der Mühlbachschule gemeinsam eine großangelegte Werbeaktion für den Bläsernachwuchs. Das Projekt wird im Rahmen des bundesweiten Programms IMPULS der Bundesregierung gefördert. Mit diesem Programm soll die Amateurmusik im ländlichen Raum gefördert werden, die durch die Pandemie mit Mitgliederschwund und Nachwuchsmangel zu kämpfen hat.

Bereits am Montagmorgen waren die Kinder der Klassen 2 bis 4 der Mühlbachschule Schemmerhofen zu einem Theaterstück des Tubisten Herbert Hornig eingeladen. Hornig ging mit den Kindern auf eine Reise, auf der sie viele verschiedene Instrumente kennenlernten. Kindgerecht erklärte er die unterschiedlichen Instrumentenfamilien und deren Anblastechnik. Mit viel Humor und Aktion begeisterte Hornig die Schülerinnen und Schüler und lud sie am Ende der Vorstellungen im Namen der Musikvereine Aßmannshardt und Schemmerhofen zu einem interaktiven Nachmittag mit deren jeweiligen Jugendorchestern ein.

Am Ende der Woche konnten die beiden Musikvereine zahlreiche Schüler und Schülerinnen in ihren Probelokalen begrüßen. Gemeinsam mit den Jugend- und Vororchestern erarbeiteten sie eigens für diese Veranstaltung von Maike Biffar arrangierte Stücke, in denen sie mit Tierstimmen- und Schlaginstrumenten in die Jugendkapellen integriert wurden. Dann durften sie, angeleitet und unterstützt von Jungmusikern und Betreuern, die Instrumente unter sorgfältigen Hygienemaßnahmen selber ausprobieren. Eine Fotobox nahm sie mit ihrem Lieblingsinstrument auf und sie durften das Foto als Motivation mit nach Hause nehmen.

Nach einem kleinen Abschlusskonzert nahmen die Eltern ihre begeisterten Kinder in Empfang. Die beiden Musikvereine waren sehr zufrieden mit diesem Projekt, denn für viele der Kinder stand nach dieser Aktion fest: ich möchte ein Blasinstrument lernen!