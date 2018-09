Historische Tabellenführung

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler haben in der Fußball-Bundesliga Süd am zweiten Spieltag den amtierenden Staffelmeister SC Freiburg in der heimischen Hessenbühl-Arena vor 320 Zuschauern mit 2:1 (1:0) besiegt. Dabei fuhr der SVA in einer von Taktik geprägten Partie mit wenigen Torraumszenen verdient die drei Punkte ein und eroberte zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Tabellenführung.

„Wir haben uns den Sieg mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung verdient. Wir waren über die gesamte Spielzeit die bessere Mannschaft“, zeigte sich SVA-Trainer Dominik Herre nach der Partie sehr zufrieden. „Die halbe Freiburger Mannschaft spielt in verschiedenen U-Nationalmannschaften und hatte im gesamten Spiel nicht eine herausgespielte Torchance. Darauf lässt sich aufbauen.“

Der SVA hatte die erste Tormöglichkeit. Ein Freistoß von SVA-Kapitänin Laureta Temaj aus dem Halbfeld landete direkt in den Armen von SCF-Keeperin Luisa Palmen (13.). Eine Minute später ging ein Linksschuss von Svenja Kunz aus circa 20 Metern knapp am linken Torpfosten vorbei. Kurz darauf lag die SVA-Führung in der Luft. Temaj schlug einen Eckball auf den langen Pfosten, die dort stehende Maren Jerg köpfte das Leder in Richtung Tor, doch die SCF-Spielführerin und U17-Nationalspielerin Victoria Ezebinyuo konnte noch auf der Linie klären (26.).

In der 31. Minute war es dann soweit. Nach einer schönen Kombination über Malin Frisch und Vera Ellgass, legte diese quer auf Solveig Schlitter. Schlitter zog frei stehend aus 14 Metern ab, der Ball ging an den Innenpfosten und von dort aus ins Tor – 1:0 für Alberweiler. Für Schlitter war es bereits der dritte Saisontreffer. In der 44. Minute kombinierte Alberweiler erneut schnell über Julia Kopf und Vera Ellgass durch die Reihen kombiniert. Das Leder erreichte Stürmerin Malin Frisch und die lochte aus Nahdistanz zum 2:0 ein.

Der erste richtige Torschuss des SC Freiburg wurde in der 59. Minute von der Riedlingerin Mia Büchele abgegeben, der Ball landete jedoch mehrere Meter neben dem von Laura Bozenhardt gehüteten SVA-Tor. In der 64. Minute setze Temaj einen Freistoß aus knapp 30 Metern Torentfernung neben das Freiburger Gehäuse. Danach verkürzte Freiburg wie aus dem Nichts. Ein abgefälschter Torschuss von U16-Nationalspielerin Mia Büchele landete als Bogenlampe unhaltbar im langen Eck (76.).

In der ersten Minute der Nachspielzeit bekam Freiburg noch einen Freistoß zugesprochen. Diesen trat Büchele aus 30 Metern auf das lange Eck, SVA-Keeperin Bozenhardt klärte zum Eckball. Im Anschluss an die Ecke eilte die eingewechselte Julia Stützenberger allein auf das Freiburger Tor zu, doch SCF-Keeperin Luisa Palmen behielt die Oberhand. So blieb es am Schluss bei einem 2:1-Heimerfolg des SV Alberweiler über den Titelfavoriten SC Freiburg. Dieser ließ SVA-Trainer Dominik Herre nicht in Euphorie verfallen. „Wir schauen lediglich von Spiel zu Spiel, die Tabelle ist für uns irrelevant. Das ist eine Momentaufnahme nach zwei Spieltagen. Wir lassen uns davon nicht blenden“, sagte er. „Nun gilt es volle Konzentration auf das Auswärtsspiel in Nürnberg zu legen und erneut unsere Leistung abzurufen um die drei Punkte einzufahren.“