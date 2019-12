„Liebe Freunde vom BNC, danke für all eure Hilfe. Wir sind glücklich!“ Mit solchen Briefen und einem Lächeln im Gesicht wurden Brigitte Lämmle aus Ingerkingen, Peggy Gasche-Müller aus Laupheim und Andreas Müller sowie Roland Müller von der Arbeiterwohlfahrt bei ihrem Besuch im von den Kindern im Bernhard Nordkamp Centre ( BNC) begrüßt.

Pater Bernhard Nordkamp OMI, der als Seelsorger in Schemmerhofen und Rektor des Oblatenklosters noch vielen in Erinnerung ist, war in seiner Missionstätigkeit Mitbegründer dieses Kinderzentrums. 2007 organisierte er für die Kirchengemeinde Schemmerhofen eine Rundreise durch Namibia und besuchte mit den Teilnehmern auch das BNC.

Leben in einem Zuhause aus Wellblechhütten

Seitdem unterstützt die Reisegruppe das Center, das ihm besonders am Herzen lag. Auch das Ehepaar Müller aus Laupheim engagiert sich schon viele Jahre für das BNC (SZ berichtete) und ein Besuch dort ist schon fester Bestandteil bei ihren jährlichen Namibia Reisen.

Das Bernhard Nordkamp Centre liegt im Stadtteil Katutura – westlich der Hauptstadt Windhoek. Dort leben die Einwohner in ärmlichen Verhältnissen und ihr Zuhause besteht meist aus Wellblechhütten. Die Kinder werden oft mit häuslicher Gewalt, Alkoholproblemen innerhalb der Familie und bitterer Armut konfrontiert.

In angemieteten Räumlichkeiten betreut ein engagiertes Team im BNC nachmittags bis zu 150 Kinder von sechs bis 16 Jahren. Sie bekommen eine einfache Mahlzeit, erhalten Englisch- und Mathematikunterricht und können an Freizeitaktivitäten teilnehmen. Mit ihrem Engagement geben die Verantwortlichen diesen Kindern einen Ort, an dem sie Schutz, Halt, Hilfe und Entfaltungsmöglichkeiten finden.

Kinder sind stolz auf ihre Einrichtung

Der Andrang für diese Einrichtung ist inzwischen so groß, dass dreimal so viele Kinder aufgenommen werden möchten. Gerne benützen die Kinder die Abkürzung BNC nun auch für „Best Namibian Children“. „Sie sind stolz auf ihre Einrichtung“, schreiben die Helfer.

Freiwillige aus allen Erdteilen unterstützen das BNC und haben viel Freude bei der täglichen Betreuung dieser Kinder. Allerdings lebt dieses Bernhard Nordkamp Centre nur von Spendengeldern. Es müssen Miete, Strom-Wasserrechnungen, Verpflegung, Schulmaterial und Vieles mehr an jährlichen Aufwendungen gestemmt werden.

So hoffen das Ehepaar Müller und Brigitte Lämmle auf weitere Spenden. Diese kommen – so betonen sie – direkt und ausschließlich bei den Kindern an.