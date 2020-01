Heizlüfter löst Gewächshausbrand aus

Zu einem Brand in einer Baumschule in Ingerkingen ist es am Samstagabend gekommen. Das berichtet die Polizei. Gegen 21 Uhr wurden die Feuerwehren Biberach und Schemmerhofen alarmiert. Sie mussten zu einem Brand an einem Gewächshaus in der Obersulmetinger Straße ausrücken. Ursache des Feuers war nach Angaben der Polizei ein defekter Heizlüfter, der mit Gas betrieben wurde. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 15000 Euro. Es waren zahlreiche Kräfte der Feuerwehren und des Rettungsdiensts vor Ort.