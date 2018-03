In der Gemeinde Schemmerhofen werden bis zum Jahresende 2018 mehrere Gebäude auf LED-Beleuchtung umgerüstet: die Mühlbachhalle, die Schulturnhalle, die Halle in Altheim und die Grundschule in Ingerkingen. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Den Auftrag für die Umrüstung hat die Firma Maucher aus Eberhardzell erhalten zum Preis von rund 190 000 Euro. Damit liegen die Kosten etwa um 20 000 Euro höher als ursprünglich geplant. Grund für die Preiserhöhung sei auch die überhitzte Konjunktur, erklärte der zuständige Ingenieur Markus Reuder.

Neben dem geringeren Energieverbrauch sei ein Effekt auch die hellere Beleuchtung in den Räumen, versprach Bürgermeister Mario Glaser. Bis zum Jahresende soll die neuen Lampen eingebaut sein, vor allem in den Ferien sollen die Arbeiten erfolgen, so dass der Sportunterricht und Veranstaltungen nicht beeinträchtigt sind. Die bisherigen Anlagen waren alle mehr als 30 Jahre alt.

Für die Umbaumaßnahme erhält die Gemeinde eine Förderung von 30 Prozent vom Bund, davon gehen etwa fünf Prozent auf die Auszeichnung als „Europäische Energie- und Klimaschutzkommune“ zurück. Zugleich werde die Maßnahme auch für weitere Bewertungen angerechnet, erklärte Glaser. „Das heißt, wir werden da automatisch besser.“