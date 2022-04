Gymnastikabteilung Schemmerhofen hält Hauptversammlung ab

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gymnastik hält fit und ist auch mit 88 Jahren noch möglich. Die ältesten aktiven Gymnastikmitglieder in Schemmerhofen sind zwischen 80 und 88 Jahre alt. Mit 66 Jahren fängt das Leben bekanntlich erst an und mit 80 plus hört es noch lange nicht auf! Gerade im hohen Alter ist es wichtig, die Gelenke, Sehnen und Bänder mit schonender Gymnastik fit zu halten. In Schemmerhofen wird dieses Angebot dankend angenommen.

Auch dieses Jahr fand coronabedingt die Abteilungsversammlung der Gymnastik in der Mühlbachhalle statt. Abteilungsleiterin Ulli Maier konnte 24 Frauen und den Sportverein-Vorstand Johannes Schmidberger begrüßen.

Die Abteilungsleiterin und die Schriftführerin Susanne Blersch berichteten wie turbulent die vergangenen acht Sportmonate waren. Mit Hoffnung auf Normalität sollte der Sport nach den Sommerferien 2021 in fast gewohnter Weise weitergehen. Jedoch zeigten sich gleich die ersten Wermutstropfen bei der Hallenbelegung. Elternabende wurden in die Schulturnhalle verlegt, was eine Nutzung der Halle für den Sport erst ab Mitte Oktober wieder möglich machte. Ebenso wurden die Gemeinderatssitzungen bis April vorwiegend in der Mühlbachhalle abgehalten. Trotz allem starteten im Herbst alle Dauerangebote und Kurse für Erwachsene sowie die Gesundheitskurse wieder voll durch.

Auch die Turnstunden für die Kinder gingen mit Verspätung wieder los. Nur das Eltern-Kind-Turnen musste aufgrund der Hallensituation immer noch ausfallen. Im Dezember spitzte sich die Lage wieder zu und machte es der Abteilung, wegen der neuen Corona-Regeln schwer weiterzumachen. Also folgte wieder ein „Sport-Lockdown“. Mitte Januar 2022 konnten die abgebrochenen Kurse und die Dauerangebote fortgesetzt werden.

Im Besonderen konnte Ulli Maier über die Schwimmkurse berichten, die neu von der Gymnastikabteilung des SVS angeboten werden. Die Organisation dieser Kurse liegt in den Händen von Susanne Ege und Dagmar Hirn.

Einstimmig gewählt wurden für weitere zwei Jahre die Abteilungsleiterin Ulli Maier, Kassiererin Marzena Zorgelski und Jugendleiterin Annika Maier.

Geehrt wurden für 25 Jahre: Elfriede Härle, Inge Maier, Irmgard Moll. Für 26 Jahre: Theresia Butz, Hannelore Lutz, Martina Müller (Nachholehrung 2021). Für 40 Jahre: Irma Staib, Magdalena Rodi, Ingeborg Bilgery. Für 50 Jahre Maria Graf, Inge Ott, Hanna Zimmermann, Inge Graf.