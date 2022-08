Graffiti, Märchen und der eigene Kunstkarton

Der „KUNSTschalter“ Schemmerhofen hat sich für die Sommerferien kreative Abwechslung einfallen lassen. Den eigenen, mit Kunst-Materialien in einem vom „KUNSTschalter“ gepackten Schuhkarton für eigenen Freiräume in den Sommerferien kann man sich am Montag, 8. August, von 17 bis 19 Uhr abholen. gegen eine Spende bekommt man hier in einem Karton verpackte kreative Ideen mit Anleitung und Materialien für die eigenen künstlerischen Höhenflüge.

Der WC-Wagen auf dem Dorfplatz in Schemmerberg muss dringend eine optische Auffrischung bekommen. Deshalb heißt es am Samstag, 13. August, in Form eines offenen Mitmachangebots von 9 bis 17 Uhr „Ein Tag mit Daschu“: Der Graffiti-Künstler aus Biberach wird die Gestaltung des Containers in einem Workshopangebot mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen angehen (ab 13 Jahre).

Drei Tage Ferienprogramm für Kinder von sechs bis zwölf Jahren gibt es, wenn der „KUNSTschalter“ seine Pforten für die „Märchen Werkstatt” öffnet. Zusammen mit dem Künstler und Puppentheaterspieler Mark Klawikowski und dem Geschichtenerzähler und Illustrator Manuel Lang können die Kinder die Welt der Märchen erkunden und dabei herausfinden: Wie baue ich meine eigene Märchenfigur? Und wie spiele ich damit eine Geschichte? Unkostenbeitrag für die drei Tage von Montag, 5. August, bis Mittwoch, 7. August sind 45 Euro. Der Workshop geht jeweils von 9.30 bis 15.30 Uhr.