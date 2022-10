Gong- und Klangschalenkonzert mit Friedrich Glorian

Der Kunstchalter Schemmerhofen bietet am Sonntag, 23. Oktober, von 19 bis 20.15 Uhr einen musikalischen Abend an: Friedrich Glorian, Schemmerberger Musiker und Multi-Instrumentalist, gibt ein Gong- und Klangschalenkonzert.In einer Atmosphäre von Geborgenheit und Sicherheit könne man hier den Alltag hinter sich lassen und die Schwingungen der Klangschalen ganzheitlich auf sich wirken lassen, so die Veranstalter. Bitte Yoga-Matte und Decke mitbringen um bequem zu entspannen. Das Programm, Informationen und Inspirationen sind auf der Homepage www.kunstschalter-schemmerhofen.de