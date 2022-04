Gesangverein Ingerkingen hält seine Jahreshauptversammlung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Jahreshauptversammlung des Gesangvereins Frohsinn Ingerkingen haben der Vorsitzende Guido Stöferle, Schatzmeisterin Denise Philippe und Schriftführerin Sigrid Bochtler ihre Rechenschaftsberichte abgelegt.

Für langjähriges Singen wurden vier aktive Chormitglieder geehrt. Denise Philippe bekam für 20 Jahre Chorgesang und Angelika Puff für 30 Jahre Chorgesang die bronzene Ehrennadel vom Oberschwäbischen Chorverband. Für 40 Jahre Chorgesang bekamen die silberne Ehrennadel vom Schwäbischen Chorverband Ehrenvorsitzender Alois Cornely und Ehrenmitglied Josef Hecht.

Bei den Wahlen der Vorstandschaft wurden die Schriftführerin Sigrid Bochtler, Beirat Hans Mösslang und Kassenprüferin Tanja Köhle einstimmig wiedergewählt. Neu für die vakante Beiratstelle konnte Uschi Haid gewonnen werden. Für den vakanten Vorstandsposten im Dreierteam stellte sich leider wieder kein Mitglied bereit.

Im vergangenen Jahr trat der Chor pandemiebedingt nur einmal öffentlich auf. „Deutschland singt“, eine Aktion am Tag der deutschen Einheit auf dem neuen Dorfplatz in Ingerkingen, zum Aufruf für Frieden, Freiheit, Demokratie und Hoffnung, heute aktueller denn je. Sonst wurden nur Papiersammlungen und Sitzungen abgehalten. Den Frohsinn Ingerkingen plagt zudem die Sorge der Zukunft. Die altersunterschiedliche Chorstruktur und damit verbundenen Meinungsverschiedenheiten bei der Liedauswahl und effektive Gesangserfolge bei den gemeinsamen Proben von Gemischter Chor und Tabularasa ruft nach Veränderung.

Schon 2020 konnten keine Feierlichkeiten zum 100 jährigen Jubiläum des Vereins wegen der Corona-Pandemie abgehalten werden. Es gab fast keine Chorproben 2020 und 2021 und seit Herbst 2021wieder keine. Singen mit Maske war einfach zu anstrengend, so entschied der Verein überhaupt nicht mehr zu proben, zumal der erforderliche Abstand von 2 m im Probelokal nicht gewährleistet werden konnte und durch den Rückbau und Abbruch der Turnhalle Ingerkingen kein größeres öffentliches Gebäude dem Verein in Ingerkingen zur Verfügung stand.

Zuerst müsse die Stimme zum Singen wieder trainiert werden und die Lebendigkeit des Vortragens geübt werden, so Chorleiterin Christina Fischer mit ihrem Wunsch an die Chormitglieder zum Probenneustart im April. Die Tonwürmchen sind bei Ewald Bayerschmidt gut dabei. Jetzt Maibaum und im Juni steht das Sommerfest auf dem Rathausvorplatz an.