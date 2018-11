Ein Fahrzeug hat am Mittwoch in Schemmerberg einen geparkten Pkw gestreift. Nach dem Unfall flüchtete der Fahrer. Wie die Polizei bekannt gibt, stand ein VW am Mittwoch zwischen 7 und 10 Uhr auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße. In dieser Zeit streifte ein unbekanntes Fahrzeug den Polo an der linken Seite. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den entstanden Sachschaden von etwa 1500 Euro zu kümmern.