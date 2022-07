Gemeinsam Fabulieren und Sinnfinden

„Literatur muss raus!” Unter diesem Titel hat Autor und Buchillustrator Florian L. Arnold zu einem Workshop im Schemmerhofer „Kunstschalter“ eingeladen.

Abends wurden mit dem gleichen Ansinnen zwei Literaturverlage vorgestellt. Der Neu-Ulmer Arnold präsentierte das Repertoire seiner „Edition Hibana“ und sein Neffe Alexander Walz stellte „Edition Lettara“ vor. Kleine, mutige Nischenverlage sind es und beide Gäste betonen: „Der Verlag wird nicht reich damit, die Autoren und alle anderen Mitstreiter ebenso wenig. Hier wird mit viel Idealismus und Enthusiasmus gearbeitet!“

Um diese beiden Inhalte ging es auch am Nachmittag beim offenen Workshop. Eine Altersbegrenzung war nicht vorgesehen, statt dessen zählte die Liebe zu fremder und eigener Literatur. Florian L. Arnold wollte mit seiner Erfahrung als Autor, Zeichner und Buchgestalter anderen Wortliebhabern Hilfestellung geben. „Wie finde ich eine Idee für eine kleine Geschichte, ein Gedicht, einen Text oder: Wie findet die Idee zu mir?“ So war die Einladung formuliert und bei inspirierender Gewitterstimmung saßen außer Jungverleger Alexander Walz fünf vom geschriebenen Wort Beseelte im Kulturschalter. Arnold liebt den Reiz solcher Veranstaltungen. „Die Ergebnisse sind spannend. Heiter und unerwartet ernst, auch politisch oder gesellschaftskritisch. Hier treffen sich Menschen aus allen Generationen, die sonst wohl nie begegnen würden.“

Der Kulturschalter in der ehemaligen Raiffeisenbank möchte dem Leerstand entgegentreten und mit neuen, kreativen Ideen das ländliche Leben bereichern. Neu und kreativ sollten auch Arnolds Anregungen sein und so erlebten die Teilnehmer einen Nachmittag mit Fabulieren und Wortschätzen, Sinnfinden und Buchstabieren. Sie zerschnitten das Gedicht eines berühmten Schriftsteller und fügten es neu zusammen. Sie sammelten Lieblingsworte und gestalten daraus gemeinsam einen kleinen Text.

Cora Schönemann, Mitveranstalterin und Literaturfachfrau, lernte die Wichtigkeit schöner Worte vom Vater und seinem kleinen Verlag kennen. Auch sie hat Freude und Lust am Wortschätzen, am Lesen und Schreiben und hoffte auf neue Ansätze. „Es ist reizvoll, mit einer fremden Gruppe ein gemeinsames Gedicht zu entwickeln. Das gibt einen neuen Blick auf die Poesie des Moments.“

Auf dem Boden kriechend sortierten die Wortfreunde ihre Sammlung. „Das ist zu nett, zu lieb. Da muss noch eine Qual rein!“ So lautete der Beschluss und „einen Punkt kann man immer brauchen“. Das Ergebnis? „Weil innendrin Nacktschnecken schwimmen, ist Geist ein Hosenscheißer!“

Wer Literatur macht, darf jedoch nicht ängstlich sein. Florian L. Arnold griff zu bewährten Methoden, ließ Teile aus Zeitungen ausschneiden, Buchstellen schwärzen und Bilder sprechen. „Fügen Sie alles zusammen und dann nehmen Sie ihre eigene Sprachmacht“, motivierte er. „Geschichten sind überall, sie wollen nur gefunden werden.“

Alexander Walz als der Jüngste der Gruppe freute sich an einer Layoutidee. Ihn reizte die Verbindung von Wort und Bild, er möchte Worte als Bilder sehen. Sebastian Scheffold zählt 75 Lebensjahre und war damit der Älteste. „Es gibt so Viele hier im Ort, die gerne dichten und ich dachte, die sind jetzt alle hier und wollen was lernen?“ Der schwäbische Hobbydichter lässt sich gerne abends bei einem Viertele von der Muse küssen. „Vielleicht kann ich von hier was mitnehmen“, hofft er und übersetzt flugs Erich Fried ins Schwäbische. Die Steinhauserin Maria Huber steckt mitten im Abitur, hat selbstredend den „Leistungskurs Deutsch“ gewählt und liebt es Bilder zu sehen, zu interpretieren und sich bewusst mit Worten auszudrücken. Sie alle lasen ihre neu entstandenen Werke vor und stimmten dem Referenten zu: „Es wäre schön, sich in dieser Gruppe wieder zu sehen und weiter zu machen.“