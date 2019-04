Gemeinde mahnt: Keine Beschädigungen in der Mainacht

Maistreiche sind für viele Jugendliche Pflicht. In der Nacht von 30. April auf 1. Mai wird jedoch auch immer wieder Unfug getrieben. Jetzt ermahnt eine Gemeinde ihre Jugendlichen.

Schemmerhofen betont in einer Mitteilung: Der Brauch der Walpurgnisnacht aus alten Zeiten sei noch lebendig, dass in der Nacht lose Gegenstände wegetragen werden. Mancherorts arte dieser aber in „Unfug“ aus.

Der Brauch habe weiterhin seine Berechtigung, wenn dabei jedoch Schaden entsteht, falle der Scherz nicht mehr unter das Brauchtum. „Alle Jugendliche werden deshalb gebeten, die 1. Mainacht nicht in Unfug oder in strafbare Handlungen ausarten zu lassen“, heißt es in der Mitteilung.

Zu den strafbaren Handlungen zählen demnach unter anderem Sachbeschädigung und die Gefährdung von Verkehrsteilnehmern. Offenbar sei genau das in den vergangenen Jahren immer wieder vorgefallen. Nicht alle Jugendliche hätten sich ordnungsgemäß verhalten und das sei auch auf Widerspruch gestoßen. Vor allem die ungeheure Menge an WC-Papier an „allen möglichen und unmöglichen Stellen“ komme „in der Bevölkerung nicht uneingeschränkt gut an“, schreibt die Gemeinde und fügt hinzu: „Wir bitten die Eltern, ihren Sprösslingen den Unterschied zwischen Maischerz und Sachbeschädigung, Belästigung oder gar Gefährdung nahezubringen.“ Die Gemeinde hält zudem noch einen Tipp parat: „Maibäume in der Gemeinde sind immer noch schöner als herausgenommene Kanaldeckel und verschmierte Straßen.“