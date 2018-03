Die Gemeinde Schemmerhofen hat die Bauarbeiten für die Sanierung des Laiwegs vergeben. Der Verbindungsweg von Langenschemmern nach Altheim soll grundlegend saniert werden, ebenso wie die Abzweigung zur Kronenstraße. Es ist die größte Straßenbaumaßnahme in der Gemeinde in diesem Jahr.

Die umfangreichen Maßnahmen waren eigentlich bereits im vergangenen Jahr vorgesehen, doch dann hatte die Gemeinde die Sanierung aufgeschoben. Unter anderem auch, weil viele Tiefbaufirmen im vergangenen Jahr bereits stark ausgelastet waren und sich die Gemeinde zu einem späteren Zeitpunkt bessere Angebote erhofft hatte. Diese Taktik scheint aufgegangen zu sein: Zum Preis von 285 300 Euro hat der Gemeinderat die Arbeiten an die Firma Grüner und Mühlschlegel aus Biberach vergeben. Damit bleiben die Kosten nach bisherigem Stand rund 20 000 Euro unter dem Ansatz im Haushalt.

Insgesamt fünf Firmen hatten sich an der Ausschreibung beteiligt. Schemmerhofens Bürgermeister Mario Glaser hat in der Sitzung erneut darauf hingewiesen, dass der Weg „in einem schlechtem Zustand“ sei. Vom Ortseingang Schemmerhofen bis nach Altheim soll der Weg saniert werden. Der Baubeginn ist für das Frühjahr geplant. Bis zum 30. Juni dieses Jahres muss die Sanierung laut Vertrag mit dem Bauunternehmen abgeschlossen sein.

Am höchsten Punkt der Straße beim Hochbehälter wurde zudem angedacht, die Straße zu verbreitern, wie Daniel Trautmann vom Ingenieurbüro Funk im Rat erläuterte. Damit sollte für entgegenkommende Fahrzeuge ein besserer Überblick geschaffen werden. Zunächst war angedacht, die Kuppe abzuflachen, erläuterte Bauamtsleiter Markus Lerch im Gespräch mit der SZ. Dies hätte jedoch nicht den gewünschten Mehrwert gebracht. Eine andere Überlegung sei, den Zaun direkt an der Straße samt eines Verteilerkastens nach hinten zu versetzen. Diese Maßnahme wäre „relativ teuer“, erläuterte Lerch. Die Gemeinde will den Vorschlag des Ingenieurbüros bis zur kommenden Sitzung im März prüfen und dann zur Diskussion stellen.

Diskussion über Verbindungsweg

Ein weiterer Wunsch, der im Rat zur Sprache kam, war die Sanierung des Verbindungswegs auf dem Höhenrücken. Der Weg führt vom Laiweg in Richtung Osten zum Baugebiet Oberer Schleifweg in Altheim.

Altheims Ortsvorsteher Johannes Müller machte sich im Rat für die Sanierung stark. Widerspruch kam unter anderem vom Gemeinderat Reinhold Brehm, der erklärte: „Es gibt sicher größere Brennpunkte in der Gemeinde als die Sanierung des Verbindungsweg.“ Auch für diesen Vorschlag will sich die Gemeinde ein Kostenangebot einholen und dies in der kommenden Sitzung erneut zur Diskussion stellen.