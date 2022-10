Gelungenes Weinfest in Schemmerberg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 22. Oktober fand das das weit bekannte Weinfest in der Festhalle Schemmerberg statt. Der Abend stand unter dem Thema „Reisen“. Den Auftakt machten die „ChorKids“ mit „Der Herbst hat bunte Blätter“ unter der bewährten Leitung von Carina Lebherz. Das erste Reiseziel führte uns ins „Abenteuerland“, gefolgt von einem ukrainische Volkslied „Hej, sokoly“. Anschließend hoben die Kinder mit dem Lied „Astronaut“ von Andreas Bourani ab. Die abwechslungsreiche Tour endete mit dem Lied „Wer hat an der Uhr gedreht“.

Die Reisegruppe „Kuimba“ nahm anschließend alle Gäste mit auf eine Zugreise nach Neapel – „Komm ein bisschen mit nach Italien“. In Zürich angekommen, traf die Reisegruppe auf „Zwei kleine Italiener“ die unter akutem Heimweh litten. Dieses Heimweh steckte schnell einen Teil der Reisegruppe an. Daraufhin wurde dem ein oder anderen klar, dass er kein Mensch für die große weite Welt ist, sondern ein „Dorfkind“. Die Gruppe entschied, die Reise abzubrechen. Zurück in Schemmerberg angekommen, wurde klar: „Was will man mehr? So ein schönes Fleckchen Erde dürfen wir unsere ‚Heimat‘ nennen.“ Am Ende des Konzertteils kehrten alle Reisenden auf „(Mir trinket) a Viertele“ ein.

Der gemischte Chor „Cantiamo“ unter der Leitung von Dorothea Werner nahm die Gäste direkt mit auf die nächste Reise. Diese führte von Italien nach Griechenland. Mit „Südliche Nächte“ und „Ein Prosit bring euch der Bass“ startete der Chor schwungvoll in ein tolles Programm. Natürlich darf ein edler Tropfen „Griechischer Wein“ nicht fehlen und „Marina“ rundete das abwechslungsreiche Programm ab. Für den gelungen Ausklang dieser tollen Reise sorgte „Capri Fischer“.

Die beiden Chöre „Kuimba“ und „Cantiamo“ verabschiedeten sich mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Weit weit weg“ von seinen Gästen. Das Publikum zeigte sich begeistert von den Darstellungen der drei Chöre.

Krankheitsbedingt musste die Showtanzgruppe TopTen vom SV Baltringen kurzfristig leider absagen.

Das Kabarett-Trio WaDaWidd sorgte anschließend für einen amüsanten zweiten Teil des Weinfests. Es wurde gelacht bis der Bauch weh tat und die Zeit verging wie im Flug. Wir blicken auf einen tollen Abend zurück.

Vielen herzlichen Dank an alle Helfer und Helferinnen. Auch ein großes Dankeschön an all unsere Gäste für Ihr Kommen.