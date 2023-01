Gelungenes Adventskonzert des MV Schemmerberg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 10. Dezember, fand das Adventskonzert des Musikvereins „Cäcilia“ Schemmerberg statt. Viele Zuhörer waren in die weihnachtlich geschmückte Festhalle gekommen. Das Konzert wurde von der Jugendkapelle Sulmetingen-Schemmerberg unter der Leitung von Bernd Förster eröffnet. Die Mädels und Jungs stimmten die Zuhörer mit „A Million Dreams“, „Baba Yetu“ und dem „Wickie-Medley“ ein.

Die tolle Leistung der Jungmusiker wurde mit reichlich Applaus belohnt. So verließen die Kids erst nach der Zugabe „Gummibärenbande“ die Bühne. Mit dem Werk „Vita pro Musica“ (Ein Leben für die Musik) eröffneten die Musikanten des Musikvereins „Cäcilia“ Schemmerberg unter der Leitung ihrer neuen Dirigentin Annika Glaser den zweiten Konzertteil. Weiter ging es mit „Schmelzende Riesen“ und dem Stück „Blue Hole“, welches eine Reise in die faszinierende Unterwasserwelt verkörperte. Gerd Heilborn vom Blasmusikkreisverband Biberach führte mit einer amüsanten und kurzweiligen Ansprache die Ehrung der langjährigen Schemmerberger Musiker durch. Für 20-jähriges aktives Vereinsleben wurden Melanie Kammerer und Anna Hagel mit der Ehrennadel in Silber geehrt. Vorstandsmitglied Simon Bochtler erhielt für 30 Jahre aktives Musizieren die Ehrennadel in Gold mit Urkunde. Die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief wurde Lorenz Maier für 50 Jahre aktives Spielen im Musikverein verliehen. Für unglaubliche 60 Jahre aktive Mitgliedschaft im Musikverein wurde Georg Bochtler geehrt und wurde hierfür mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief ausgezeichnet. Nach einer kurzen Pause gaben die Musikerinnen und Musiker die Stücke „Sympatria“ und ein „Best Of“ mit erfolgreichen Liedern von Udo Jürgens zum Besten. Als Zugabe wurde der „6er-Marsch“ präsentiert, der beim diesjährigen Gartenfest uraufgeführt wurde.