Geld für Breitbandausbau in Alberweiler

Für den Ausbau der Breitbandversorgung erhält die Gemeinde Schemmerhofen rund 240 000 Euro aus einer an Landesförderung. Das hat der Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger (CDU) mitgeteilt. Das Geld soll in die Mitverlegung von Kabelschutzrohrtrassen im Ortsteil Alberweiler fließen.

„Jeder weitere Breitbandanschluss ist wichtig, damit unsere ländlich geprägte Region den Anschluss an die stetig digitaler werdende Welt hält“, sagt Dörflinger. Im Rahmen einer Breitbandoffensive arbeite das Land daran, die bestehenden Versorgungslücken auch außerhalb der Ballungszentren zu schließen.

Die Förderungen sind Teil des Breitband-Förderprogramms des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration über das bis 2021 eine halbe Milliarde Euro in den Breitbandausbau investiert wird. „Bereits drei Jahre in Folge haben wir jährlich mehr als 100 Millionen Euro Fördergelder bewilligt. Daran wollen wir auch 2019 anknüpfen", sagte Digitalisierungsminister Thomas Strobl bei der Übergabe der Breitbandförderbescheide im Stuttgarter Innenministerium. Insgesamt wurden an diesem Tag 46 Breitbandförderbescheide mit einem Fördervolumen von insgesamt 10,3 Millionen Euro ausgehändigt. „Bis 2025 wollen wir das Land flächendeckend mit schnellem Internet versorgen“, versprach Strobl.

Seit 2016 hat das baden-württembergische Digitalisierungsministerium knapp 1.700 Breitbandprojekte mit einem Fördervolumen von 391 Millionen Euro unterstützt.