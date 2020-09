Das katholische Jugendreferat Biberach bietet speziell für die Jugendvertreter der Kirchengemeinden einen Einführungs- und Austauschabend statt, um diese auf die Aufgabe im Kirchengemeinderat vorzubereiten.

Inhaltlich identische Abende finden am 22.September in Schemmerhofen und am 24. September in Bad Saulgau statt, jeweils von 19 bis 22 Uhr. Ein wichtiges Thema ist neben den Aufgaben, Erwartungen, Gestaltungsräume und Kooperations- und Unterstützungsmöglichkeiten der Jugendvertreter ein Blick auf die Lebenswelt junger Menschen und ihrer Bedürfnisse.

Die Abstandsregeln werden eingehalten und die Räume richten sich nach den Anmeldezahlen.