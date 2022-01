Für jeden Stern ein Geschenk

Über einen Tisch mit liebevoll verpackten Geschenken haben sich die Kinder und Jugendlichen von Wohnen und Begleiten Ingerkingen der St.-Elisabeth-Stiftung gefreut. Die Geschenke-Aktion wurde von der BW-Bank Ulm und ihrer Kundschaft unterstützt. BW-Bank-Mitarbeiterin Ulla Oehme aus Laupheim hatte den Kontakt hergestellt. Die Bewohnerinnen und Bewohner schrieben auf Sterne ihren Namen und Wunsch, etwa ein besonderes T-Shirt. Die Sterne wurden in der BW-Bank-Filiale an den Weihnachtsbaum gehängt. Kundschaft und Mitarbeitende nahmen sich der Wünsche an, kauften und verpackten Geschenke. „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, die jungen Menschen mit Behinderung ein wenig zu erfreuen“, sagte Filialdirektor Daniel Graf bei der Übergabe. „Wir sind sehr glücklich, dass unseren Kindern und Jugendlichen damit eine so große Freude gemacht wird und möchten uns bei allen Unterstützern bedanken, die sich daran beteiligt haben“, sagte Annika Dangel von Wohnen und Begleiten Ingerkingen.