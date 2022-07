Freude an der Bewegung vermitteln

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Freude an der Bewegung zu vermitteln - das ist das Motto des Mini-Sportabzeichens. Diese Aktion, eine Initiative der Württtembergischen Sportjugend (WSJ), lockte über zwanzig Schemmerhofer Kindergartenkinder in den Pfingstferien in die Mühlbachhalle.

Die Gemeinde Schemmerhofen hatte in den Kindergärten für die Aktion geworben und die Anmeldung übernommen. Am Montag, 13. Juni verwandelte die SVS Gymnastikabteilung die Mühlbachhalle dafür in eine Bewegungslandschaft. Unter Anleitung erfahrener Übungsleiter konnten alle Kinder die Übungen mit Bravour meistern. Die bewegungsbegeisterten Kinder mussten über Hindernisse klettern, werfen, hüpfen, balancieren, rollen, schwingen und vieles mehr, so wie Eichhörnchen und Igel das machen.

Hoppel das Eichhörnchen und Bürste der Igel, die Maskottchen dieser Aktion, versetzten die Kinder gegen Ende der Veranstaltung in Staunen, als sie plötzlich in der Halle erschienen. Hoppel und Bürste durften zum Schluss jedem Kind eine Urkunde überreichen über die sich die sportbegeisterten kleinen Teilnehmer sehr freuten.

Gut gelaunt verließen alle Kinder, die Übungsleiter und die Zuschauer die Mühlbachhalle. Unter ihnen auch Fabian Juch vom WSJ und Matthias Brugger vom Sportkreis Biberach.

Bewegen und Begegnen ist schön und tut gut. Die Gymnastikabteilung freut sich über die gute Resonanz und hofft, dass Schemmerhofen weiterhin so bewegungshungrig bleibt.