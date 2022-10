Autofahrer fährt ungebremst auf Radfahrerin: 62-Jährige stirbt

Gegen 17.30 kam es auf der Straße zwischen Attenweiler und Aßmannshardt am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 62-jährige Frau tödlich verunglückte.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr die Frau mit ihrem Fahrrad in einem kleinen Waldstück zwischen den beiden Ortschaften. Hinter ihr reihten sich zwei Autos ein. Das erste setzte zum Überholen an und der dahinter fahrende PKW bemerkte die Fahrradfahrerin zu spät. Der 61-jährige Fahrer erfasste die Frau ungebremst und schleuderte sie über sein Auto hinweg.

Gutachter eingeschaltet

Dabei erlitt die Radfahrerin so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Jede Hilfe kam für die Frau zu spät. Der Autofahrer blieb, so die Information der Polizei, unverletzt.

Um den genauen Hergang des Unfalls zu klären und warum der PKW-Fahrer die Frau nicht bemerkt hatte, ordnete die Staatsanwaltschaft Ravensburg eine Untersuchung durch einen Gutachter an. Zur Unfallaufnahme war die Straße zwischen Attenweiler und Aßmannshardt bis 20.45 Uhr komplett gesperrt. Der Verkehr wurde in dieser Zeit umgeleitet.