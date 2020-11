Frau bei Abbrucharbeiten schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine 26-jährige Frau am Samstag auf einer Baustelle in der Gemeinde Schemmerhofen erlitten. Das berichtet die Polizei.Gegen 16 Uhr arbeitete die Frau auf einer Baustelle in der Ortsstraße. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte sich bei den Abbrucharbeiten eine Dachpfette, ein Träger in der Dachkonstruktion, ohne Fremdeinwirkung gelöst und die 26-Jährige eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite die Schwerverletzte, worauf sie der Rettungsdienst in ein Krankenhaus brachte. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.