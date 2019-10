Von Laupheim nach Afrika, Asien, Amerika, Europa und Australien: Vögel aus diesen Kontinenten können Besucher am Wochenende vom Samstag, 19., bis Sonntag, 20. Oktober, bei der Ausstellung der Vogelfreunde Schemmerberg bestaunen.

Die Ausstellung beginnt bei den Eulen und Kanarienvögeln in Europa. Von dort aus geht es es weiter nach „Afrika“, wo Papageien wie die verspielten Agaporniden zuhause sind. Diese Vögel werden auf Grund ihrer lebenslangen Treue zum Partner auch Unzertrennliche oder Liebesvögel genannt. Nebenan können die Besucher die Graupapageien begutachten, die in den Regenwäldern Amerikas zuhause sind. Grün und Rot leuchtet es durch die Büsche – Soldaten und dunkelrote Aras.

Nachbarn sind weitere Papageien wie Die Doppelgelbkopfamazonen und verschiedene Sitticharten. Weiter geht es bei der Ausstellung in den asiatischen Lebensraum. Dort leben unter anderem Alexandersittiche und Halsbandsittiche. Die gibt es auch in Deutschland. Einige dem Menschen ausgebrochene Tiere haben sich hier in Städten angesiedelt. Zudem sind bei der Ausstellung die Vögel Australiens zu sehen: Vom kleinen Zebrafink in verschiedensten Farbschlägen über die quirligen Wellensittiche sowie Gouldsamadinen und Rosellas finden Besucher hier so einiges.