Flohmarkt zum Gemeindejubiläum in Schemmerhofen

Im Rahmen des Jubiläums „50 Jahre Schemmerhofen“ veranstaltet ein Flohmarktteam gemeinsam mit der Gemeinde einen großen Hofflohmarkt kreuz und quer durch den Hauptort.

Am Samstag, 17. September, bieten laut Pressemitteilung rund 80 Aussteller von 10 bis 16 Uhr ihre Waren an. Im Ort verteilt befinden sich die Stände auf den Privatgrundstücken der Schemmerhofener Flohmarktverkäufer. Essen und Getränke gibt es zwischen 10 und 23 Uhr am Dorfplatz und bis 14 Uhr beim DRK. Zusätzlich öffnet ein Verpflegungstand an der Brauereigaststätte Canucks Braukunst. In der Kronenstraße befindet sich zudem ein Getränkeausschank. Für kleine Besucher stehen ein Kinderkarussell und eine Hüpfburg bereit.

Nach dem Flohmarkt können Besucher den Tag bei der Dorfplatzhockete mit Livemusik ausklingen lassen. Bei schlechtem Wetter wird in der Mühlbachhalle gefeiert. Der QR-Code für die Standort-App kann in den ausliegenden Jubiläumsbroschüren oder auf der Homepage der Gemeinde gescannt werden. Kostenfreie Parkmöglichkeiten gibt es an der Mühlbachschule, entlang der Hauptstraße, hinterm Rathaus (Uhlandstraße) und beim Activ-Center.