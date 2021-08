Feuerwehr musste zu vielen Einsätzen ausrücken

Von einem einsatzreichen Jahr 2020 berichtete Abteilungskommandant Martin Musch in der Fahrzeughalle bei der Hauptversammlung der Einsatzabteilung Schemmerhofen.

In seinem Rückblick ging er auf die Vielfältigkeit der Einsätze ein. Im Einsatz war die Feuerwehr zum Beispiel beim Brand in der Silvesternacht in Aßmannshardt oder bei Verkehrsunfällen. Zudem steige die Zahl der Brandmeldealarme stetig, ebenso wie die Notfall-Türöffnungen. So wurde die Wehr auch nur wenige Minuten vor Beginn der Hauptversammlung zu einer technischen Hilfe gerufen.

Musch zeigte sich froh darüber, dass jetzt unter Beachtung der Corona Regeln überhaupt wieder Proben stattfinden können und verwies darauf, auch für das jetzige Jahr den Fokus auf die Proben und die Lehrgänge zu legen, da in diesem Bereichen Nachholbedarf bestehe. In seiner Funktion als Gesamtkommandant lobte er die überaus gute Zusammenarbeit aller Abteilungen innerhalb der Gesamtgemeinde.

Beim weiteren Teil seiner Ausführung bedankte er sich bei den Kameraden Jürgen Grieser und Karl Neubrand, die mit dem Mannschaftstransportwagen der Abteilung Aßmanshardt, Teil des Wasserzuges aus dem Landkreis Biberach waren und zur Hilfe nach Ahrweiler nach Rheinland-Pfalz gefahren sind.

Aus dem Jahresbericht des Schriftführers Daniel Schumacher wurde ersichtlich, welche zusätzlichen Aufgaben von der Feuerwehr übernommen wurden. Der Kassierer und stellvertretende Abteilungskommandant Silvan Gantner trug schließlich den Kassenbericht vor und Bürgermeister Mario Glaser übernahm daraufhin die Leitung bei der Entlastung des Ausschusses.

Zur Wahl für den Ausschuss standen: Karl Neubrand, Robin Schäfer, Alexander Mayer sowie Michael Bopp, alle wurden in ihren Ämtern bestätigt und somit für weitere fünf Jahre gewählt. Bürgermeister Glaser lobte die gute Zusammenarbeit und die Einsatzbereitschaft der Wehr, von der er sich immer wieder überzeugen konnte.

Zum Abschluss bedankte sich Kommandant Musch bei der gesamten Abteilung und hob die besonderen Leistungen der Gerätewarte Joachim Bretzel und Karl Neubrand hervor. An Daniel Schumacher und Michael Bopp richtet er auch lobende Worte für ihre Leistung bei der Jugendfeuerwehr.