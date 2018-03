Die Feuerwehr Schemmerhofen erhält ein neues Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10). Das hat der Gemeinderat beschlossen. Mit dem Beschluss folgten die Räte den Vorgaben des Feuerwehrbedarfsplans. Das Fahrzeug entspreche den Wünschen der Feuerwehrleute, betonte Bürgermeister Mario Glaser. „Das ist das größte Fahrzeug, das in Schemmerhofen bislang beschafft wurde“, erklärte er. Die geplante Nutzungsdauer liege etwa bei 20 bis 25 Jahren.

Die Ausschreibung erfolgte in insgesamt drei Losen: Das Fahrgestell wurde zum Preis von rund 85 000 Euro an die Firma Man Truck und Bus vergeben, der Aufbau an die Firma Rosenbauer zum Preis von rund 194 760 Euro und die Beladung für 58 700 Euro an die Firma DBS Denzel. Das Land hat einen Zuschuss in Höhe von 90 000 Euro bewilligt, der allerdings voraussichtlich etwas geringer ausfallen wird, da nicht alle Teile der Beladung neu gekauft werden.

Im Sitzungsaal waren auch zahlreiche Feuerwehrleute auf den Zuschauerplätzen vertreten, die die Entscheidung verfolgten. „Wenn es heute im Rathaus brennt, dann wären wir gut aufgestellt“, witzelte Bürgermeister Glaser.

Wie lange die Feuerwehr auf das Fahrzeug warten muss, ist noch unklar. „Bis Weihnachten wird’s noch nichts“, sagte Glaser. Realistisch sei bis Frühjahr 2019.

Auch die Forderung der Feuerwehrabteilung Schemmerberg nach einem Mannschaftstransportwagen (MTW) habe die Verwaltung nicht vergessen, bekräftigte Glaser. Diese Anschaffung ist nicht im Bedarfsplan vorgesehen. Glaser hatte sich in einer früheren Sitzung bereits ablehnend geäußert. Er wolle die Anschaffung aber in einer kommenden Sitzung erneut diskutieren.