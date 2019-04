FC Ingolstadt reist erneut nach Alberweiler

Die Frauenmannschaft des SV Alberweiler steht in der Fußball-Regionalliga Süd vor ihrem vorletzten Heimspiel in dieser Saison. Am Mittwoch, 1. Mai, empfängt die Mannschaft von Trainerin Chantal Bachteler den Tabellenführer FC Ingolstadt 04. Das Spiel beginnt um 14 Uhr.

Zuletzt waren die Auftritte des SVA nicht das, was die Fans in der Hinrunde gesehen hatten. Erst am vergangenen Samstag gelang der Mannschaft erneut kein Sieg beim Spiel gegen den FC Forstern. Dass mehr in der Mannschaft steckt, ist für Chantal Bachteler aber ganz klar: „Wir schaffen es zurzeit einfach nicht, unser Spiel aufzuziehen. Unsere Chancenverwertung lässt auch zu wünschen übrig. Daran müssen wir dringend arbeiten.“ Dazu kommt, dass die Trainerin momentan nicht auf ihren gesamten Kader zurückgreifen kann. Ecem Cumert und Annika Enderle fallen längerfristig aus. Dazu kommen diverse weitere Ausfälle aufgrund von Krankheiten und Abiturvorbereitungen. „Das ist momentan nicht ganz einfach, aber das können wir nicht ändern“, sagt Bachteler.

FCI immer noch ungeschlagen

Gegen den unangefochtenen Tabellenführer soll es am Mittwoch anders werden: „Das wird ein ganz anderes Spiel als am Samstag. Wir tun uns momentan schwer, das Spiel an uns zu reißen, aber das werden wir am Mittwoch nicht müssen. Ingolstadt kommt als klarer Favorit nach Alberweiler. Wir wollen sicher stehen und unsere Chancen nutzen, davon werden wir allerdings nicht viele bekommen“, erklärt sie. In der Tat ist der FC Ingolstadt nach mittlerweile 22 von 26 Spielen immer noch ungeschlagen und hat mit 80 Treffern mit Abstand die meisten Tore der Liga erzielt. Auch die 28 Gegentreffer sind Ligabestwert, den sich der FCI allerdings unter anderem auch mit Alberweiler teilt. „Das sind tolle Zahlen, aber wenn wir vorne nicht treffen, bringt uns das alles nichts“, konstatiert die Trainerin.

Die Begegnung am Mittwoch ist bereits der zweite Versuch, diese Partie zu spielen. Die ursprüngliche Ansetzung wurde nach knapp zehn Minuten vom Schiedsrichtergespann aufgrund heftigen Windes abgebrochen worden. „Sie haben unseren Plan gesehen, aber wir werden uns etwas Neues einfallen lassen. Wir wollen auf jeden Fall verhindern, dass sie bei uns ihr Meisterstück machen können“, so Bachteler. Auch eine Lösung für die prekäre Personalsituation hat sie gefunden: „Wir können auf Spielerinnen der B-Juniorinnen zurückgreifen. Darüber freuen wir uns. Wir können sie dann auch auf die kommende Saison vorbereiten.“