FC Bayern München kommt nach Alberweiler

Die Fußball-B-Juniorinnen des SV Alberweiler empfangen am vierten Spieltag in der Bundesliga Süd den FC Bayern München. Das Spiel findet am Samstag, 28. September, in der Hessenbühl-Arena in Alberweiler statt, Anpfiff der Begegnung ist um 14 Uhr. Die Begegnung ist das Spitzenspiel des Spieltags, der Erste Alberweiler trifft auf den Zweiten Bayern München.

Beide Teams haben die ersten drei Begegnungen gewonnen. SVA-Trainer Dominik Herre misst der Tabellensituation aber keine Bedeutung bei. „Es ist viel zu früh, um über eine Aussagekraft der Tabellensituation zu sprechen. Frühestens nachdem alle Spiele in der Vorrunde gespielt sind, hat die Tabelle eine Aussagekraft.“ Die Partie gegen den FC Bayern München ist für Herre eine wichtige Begegnung für den weiteren Saisonverlauf. „Es geht um drei Punkte wie auch in jeder anderen Partie, jedoch sind die drei Punkte im kommenden Heimspiel für den weiteren Saisonverlauf sehr entscheidend und richtungsweisend.“

Die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Bayern München war nicht optimal. Julia Kopf und Susen Kiesel fehlten aufgrund von Schulaufenthalten und konnten unter der Woche nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen. Dazu kam, dass mehrere Spielerinnen aufgrund von Blessuren und Krankheit eingeschränkt trainieren konnten. Wer am Wochenende gegen den FC Bayern auflaufen kann, wird sich am Spieltag entscheiden. Außerdem fehlen die Langzeitverletzten Melissa Gropper (Armbruch), Linda-Katarina Glöggler (Kreuzbandriss), Sena Peker und Emely Kaiser (beide Leistenprobleme). Ungeachtet der Personalsituation ist es das Ziel des SVA, auch nach dem vierten Spieltag weiter ungeschlagen zu bleiben – am besten mit einem Heimsieg im Spitzenspiel.