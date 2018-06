Fastenprediger ist ein Fan von Papst Franziskus

Die letzte der sechs Fastenpredigten im gut besuchten Aufhofener Käppelehielt in Schemmerhofen hat Marcus C. Leitschuh gehalten, Lehrer für Deutsch und katholische Religion und Mitglied im Zentralkomitee der Deutschen Katholiken aus Kassel. Passend zum Thema der Predigt ging die anschließende Kollekte an die „Stiftung Piuspflege –Heimat geben – Oggelsbeuren“, wo von 7. Mai an die ersten syrischen Flüchtlinge erwartet werden.

Hauptthema seiner Predigt in der Wallfahrtskirche waren die Aussagen von Papst Franziskus, die ihn bisher am meisten berührt hätten, allen voran die Barmherzigkeit, die laut Papst Franziskus allen Kirchen vorstehe. Dazu gab er ein Zitat des 266. Papstes am Abend seiner Wahl wieder: „Und jetzt beginnen wir diesen Weg. Bischof und Volk. Diesen Weg der Kirche Roms, der jener ist, der in der Barmherzigkeit allen Kirchen vorsteht, ein Weg der Brüderlichkeit, der Liebe, des Vertrauens zwischen uns.“

Barmherzigkeit habe für Papst Franziskus nichts mit gerührtem Entgegenkommen zu tun, so Leitschuh. Die Eucharistie für alle Menschen zu öffnen und damit auch für wiederverheiratete Geschiedene, sei vielmehr etwas zutiefst Normales, Großherziges und der Weite des Glaubens Entsprechendes. Das Erbarmen, die Barmherzigkeit sei lebensnotwendig und selbstverständlich, kein Luxus und nicht zu verwechseln mit Mitleid.

Daraus erwachse der Auftrag zur Mission. Die Kirche müsse sich um das Wohl der Menschen kümmern, nicht nur im theologische Sinne, sondern auch „um ihre sozialen Wunden“, so Leitschuh. Den Satz des Papstes „Ich möchte eine arme Kirche für die Armen“ versteht der Theologe als Aufforderung zu einer Haltungsänderung, hin zu einer einfachen Kirche, die man auch ohne Studium verstehen könne. Dabei sei der Satz durchaus wörtlich zu verstehen, mit Blick auf die Insel Lampedusa zum Beispiel, wo jährlich 1500 Bootsflüchtlinge ertrinken, oder auf unseren heutigen Kapitalismus.

Grundgedanke sei dabei eine Kirche, die nicht den Weg bereite, sondern begleite, die sich mit den Menschen auf den Weg mache, die da sei und dabei sein wolle. Eine Kirche, die ihre Nächstenliebe nicht „outgesourct“, also ausgelagert habe an verschiedenste Hilfsorganisationen, sondern die in der Lage sei, Herzen zu erwärmen. Denn, so Marcus Leitschuh, „wir sind Kirche, weil wir an den Tisch des Herrn eingeladen sind. Wir sind nur Eingeladene und Teilnehmer. Wir sind nicht der Ausgangspunkt der Einladung, wir sind Nutznießer.“ Und damit nicht Richter darüber, wer eingeladen sei und wer sich ausgeladen fühlen dürfe.

Leitschuh ist Herausgeber und Autor von mehr als 50 Büchern und religionspädagogischer Arbeitshilfen. Seine neuesten Werke hatte er für Interessierte dabei. Er ist bekannt als Moderator bei Katholiken- und Kirchentagen, als Christdemokarat ist er in Kassel politisch aktiv.