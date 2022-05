Familienzirkus begeistert Schülerinnen und Schüler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Schülerinnen und Schüler der Schule St. Franziskus erlebte kürzlich einen ganz besonderen Nachmittag: Der Förderverein der Schule hatte sie zu einem Open Air-Gastspiel des Familienzirkus Renz eingeladen. Dazu kamen weitere Gäste: eine Kooperationsklasse der Christoph-von-Schmid-Schule in Oberstadion und die Erwachsenen der Tagesförderstätte in Ingerkingen waren auch dabei.

Fast 200 Zuschauer sahen eine tolle Vorstellung. Ziegenbock Peter machte den Anfang und zeigte seine Kunststücke. Ein buntes Programm mit Clowns, Cowboys, einer Hula-Hoop-Akrobatin sowie weiteren Tieren, unter anderem ein Lama und zwei Alpakas, folgte.

Immer wieder bezogen die Artisten einzelne Schülerinnen und Schüler in ihr Programm ein und diese zeigten sich als „wahre“ Zirkusartisten. Am Ende gab es noch eine Tierfütterung, da war die Manege plötzlich voll. Nach unterhaltsamen 75 Minuten war die Zirkusvorstellung an der Schule St. Franziskus vorbei.

