Ein Unbekannter hat am am Donnerstag in Schemmerhofen ein Fahrzeug beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, stand der VW in den Abendstunden auf einem Parkplatz im Ölmühleweg. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte der unbekannte Unfallverursacher den VW im Bereich der Fahrertür. Die wurde eingedellt und zerkratzt. Ein Schaden von etwa 1500 Euro blieb zurück. Das Polizeirevier Laupheim sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.