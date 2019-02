Fünfter Titelgewinn in Folge

Die Bundesliga-B-Juniorinnen des SV Alberweiler haben sich zum fünften Mal in Folge den württembergischen Hallentitel im Futsal geholt. Beim Endrundenturnier in Wendlingen gewann der SVA alle fünf Spiele mit einem Torverhältnis von insgesamt 17:3.

Insgesamt hatten sich acht Teams für die Endrunde qualifiziert. Es wurde zunächst in zwei Vorrundengruppen mit je vier Mannschaften gespielt. In der Gruppe eins setzte sich der TSV Tettnang und der FFV Heidenheim durch, beides Teams aus der Oberliga Baden-Württemberg. In der Gruppe zwei kamen erwartungsgemäß die beiden Bundesligisten SV Alberweiler und VfL Sindelfingen Ladies durch.

Der SVA gewann in der Vorrunde mit 1:0 gegen den VfL Sindelfingen Ladies, mit 5:2 gegen den Oberligisten SV Eutingen und mit 3:1 gegen die SGM Juniorteam Sulzbach & Oppenweiler. Somit qualifizierte sich der SVA als Gruppenerster für das Halbfinale. In diesem hieß der Gegner FFV Heidenheim. Im ersten Halbfinale standen sich zunächst der TSV Tettnang und der VfL Sindelfingen Ladies gegenüber. Nach der regulären Spielzeit stand es 1:1, somit musste ein Sechsmeterschießen die Entscheidung bringen. Hier hatte Sindelfingen mit 6:5 das bessere Ende für sich. Im zweiten Halbfinale gewann der SVA klar und deutlich mit 6:0 gegen den FFV Heidenheim.

Das Endspiel war eine eindeutige Angelegenheit für den SVA. Alberweiler dominierte die komplette Partie, vergaß es lediglich den Sack frühzeitig zuzumachen. Am Ende stand ein durch eine tolle Mannschaftsleistung verdienter 2:0-Endspielerfolg durch Tore von Solveig Schlitter und Vera Ellgass. Nach 2015, 2016, 2017 und 2018 holte sich der SVA so auch 2019 die württembergische Hallenkrone bei den B-Juniorinnen.

Damit qualifizierte sich der SVA erneut für die süddeutsche Futsalmeisterschaft, welche am Sonntag, 3. März, in Pfungstadt (Hessen) stattfindet.