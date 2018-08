Förderwoche mit begeisterten Tenniskids

- Bei der diesjährigen Jugendförderwoche der Abteilung Tennis des SV Schemmerhofen haben die vier- bis zwölfjährigen Teilnehmer an fünf Vormittagen die Spieleröffnung, Grundlinien-, Angriffs- und Netzsituationen geübt. Angeleitet wurden die jungen Wilden von Dietmar Kästle mit Unterstützung von Philipp Marschall und Johannes Gerster. Eifrig und mit großer Begeisterung machten die Kinder mit Spielformen in der Gruppe und im Einzeltraining rasch Fortschritte. Häufige Trinkpausen, frisches Obst und zwischendurch eine kühle Dusche aus dem Gartenschlauch sorgten bei der teilweise großen Hitze für willkommene Abwechslung. Am letzten Tag stellten die Kids dann ihr Können unter Beweis und legten das Tennisabzeichen in Silber oder Bronze ab. Wie an den Tagen zuvor gab es auch zum Abschluss ein gemeinsames Mittagessen, bevor alle Teilnehmer aus den Händen von Abteilungsleiter Josef Bosshart ein kleines Geschenk erhielten und mit einer Urkunde geehrt wurden.