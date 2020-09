Fünf Monate nach dem ursprünglich vorgesehenen Termin hat es nun doch geklappt: 17 Kinder durften ihre Erstkommunion in Schemmerberg empfangen. Aufgrund der aktuellen Corona-Regelungen und der großen Anzahl der Kinder fand die Kommunion an zwei Terminen statt. Nach der Vorbereitung durch Schwester Viktoria konnten so gemeinsam mit Pater Sunil zwei Festgottesdienste gefeiert werden, bei denen trotz Hygienevorschriften und Abstandsregelungen die Freude der Kinder auf alle Mitfeiernden übertragen wurde. Foto: Privat