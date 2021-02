Erste Impfungen im Wohnpark St. Klara

30 Bewohnerinnen und Bewohner sind am Dienstagvormittag im Wohnpark St. Klara geimpft worden, unter ihnen die 98-jährige Hildegard Maier.

Die noch lebensfrohe Seniorin lebt seit sieben Jahren in der Einrichtung der St. Eli-sabeth-Stiftung. Als erste der Beschäftigten ließ sich Christl Schuster impfen. „Wir sind so glücklich. Auf diesen Tag haben wir sehnsüchtig gewartet", sagte die Wohnparkleiterin. Die große Freude über den Impftermin war auch Sarah Merten anzusehen. „Wir warten schon seit Anfang Januar darauf, dass unser Wohnpark an der Reihe ist. Wir sind seit Dezember schon vorbereitet“, teilte die Pflegedienstleiterin mit. Man habe intensive Gespräche mit den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie mit den Beschäftigten geführt.

Die speziellen Aufklärungsgespräche über die Impfung hat der Allgemeinmediziner Michael Riehle aus Schemmerhofen übernommen. Er betreut den Wohnparks St. Klara. Sein Lob nach der Erstimpfung: „Es ist alles super strukturiert und sehr entspannt abgelaufen.“ Am 9. März steht dann die zweite Impfung für Bewohner und Mitarbeiter an. „Das gibt uns doch ein Stück weit mehr Sicherheit, unsere Senioren schützen zu können“, sagt Christl Schuster. Die Hygieneschutzregeln mit FFP2-Masken, negativem Schnelltest und anderen Maßnahmen würden aber unabhängig von der Impfung weiterhin strikt eingehalten.