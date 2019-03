Elterntrainerin mahnt: So gefährden Helikoptereltern die soziale Entwicklung der Kinder

Helikoptereltern ebnen ihrem Kind jeden Weg, sie räumen alle Hürden und alle vermeintlichen Hürden vorsorglich weg. Friederike Höhndorf, Individualpsychologische Beraterin und Elterntrainerin aus Schemmerhofen, kennt Helikoptererziehung aus 20 Jahren Beratungsarbeit. Im Gespräch mit Birgit van Laak erklärt sie, wo normale Unterstützung aufhört und Helikoptern anfängt, und wie Eltern aus diesem Erziehungsstil wieder herausfinden können.

Frau Höhndorf, die amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler Matthias Doepke und Fabrizio Zilibotti haben die Helikoptererziehung untersucht und sagen: Kinder, die so erzogen wurden, haben sehr gute Erfolgschancen in Bildung und Beruf. Sie machen mehr Uniabschlüsse, die Wahrscheinlichkeit, dass sie rauchen, trinken oder Drogen nehmen ist geringer. Was spricht also gegen diesen Erziehungsstil?

Es mag ja sein, dass ein paar mehr Uniabschlüsse gemacht werden, aber ob das mit Erfolg im Leben gleichzusetzen ist, ist eine andere Frage. Um was geht es wirklich im Leben? Um ökonomischen Erfolg? Überbehütete Kinder entwickeln wenig Mut im sozialen Umgang. Man muss es Kindern ermöglichen, gelegentlich auch mal die Erfahrung des Scheiterns zu machen. Wenn sie erleben, dass sie es schaffen, sich selbst zu helfen, werden sie stärker und mutiger in der Schule und im sozialen Umgang.

Welche Eltern wünschen sich nicht, dass ihr Kind gut durch die Schule, Ausbildung oder durchs Studium kommt? Ist es nicht ganz normal, dass Eltern ihrem Kind den Weg ebnen wollen?

Den Weg zu ebnen, ist eine Gratwanderung zwischen Loslassen und im richtigen Moment Halt geben. Der Psychiater, Pädagoge und Psychologe Rudolf Dreikurs rät, Kinder zu ermutigen, indem man sie Dinge tun lässt, für die sie scheinbar noch zu klein sind. Helikoptereltern tun sich damit schwer.

Woran merkt man als Eltern, dass man nicht mehr positiv unterstützt, sondern schon überbehütet?

Wenn man das Gefühl hat: Ich muss ganz viel tun, mein Kind verlässt sich doch darauf. Wenn man sich unnütz Arbeit macht und den Eindruck hat, aus der Kiste nicht mehr herauszukommen. Konkret fängt es morgens an, wenn man dem Kind die Sachen für die Schule hinterherträgt oder es fährt, obwohl es laufen könnte und vielleicht sogar lieber laufen würde. Man sollte Kindern Dinge nicht abnehmen, die sie selbst tun könnten. Und man muss sie auch nicht vor jeder Erfahrung bewahren. Ich helfe dem Kind, sich zu organisieren, indem ich den vergessenen Turnbeutel nicht nachliefere, sondern es die Folgen seines Tuns spüren lasse. Das ist der Knackpunkt.

Mehr entdecken: Zukunftsangst als größter Stressfaktor

Versuchen Helikoptereltern nicht einfach nur zu erreichen, was gesellschaftlich erwartet wird: dass ihre Kinder erfolgreich und in der vorgegebenen Zeit zu einem guten Schulabschluss kommen?

Der Druck, der hier entsteht, bringt viel Unglück in die Familien. Die Eltern haben schon in der Grundschule ein Schulabschlussziel im Auge. Sie sorgen sich, alles falsch zu machen. Je mehr sie das tun, desto mehr wächst der Druck. Die Kinder aber merken ganz genau, dass es hier um etwas geht, was den Eltern immens wichtig ist und setzen den Hebel an. Sie lassen sich entweder alles herrichten und hinterhertragen oder sie proben den Machtkampf. Helikoptereltern haben entweder ein Hängemattenkind oder eines, das auf Machtproben aus ist. Haben sie mehrere Kinder, sind oft beide Typen dabei – und die Eltern am Durchdrehen.

Wie erleben Kinder Helikoptererziehung?

Vordergründig scheint für sie alles bequem zu sein. Aber unterbewusst spüren sie, dass man ihnen nichts zutraut, weil die Eltern alles regeln. Die Noten der Kinder sind eventuell gut, aber ihnen fehlt das Erlebnis, es selbst geschafft zu haben. Die Kinder machen die Erfahrung, dass sie nicht über ihren eigenen Weg entscheiden dürfen.

Helikoptereltern schauen folglich nur darauf, was sie für das Kind wollen, statt die Frage zu stellen, was möchte mein Kind?

Ja. Aber wer soll denn durch Leben gehen? Das Kind. Es geht darum, was gut für das Kind ist. Das kommt im Helikopterkonzept nicht vor. Kinder müssen auch einmal Blödsinn machen und daraus lernen können. Und den Helikoptereltern erspart es die Erfahrung, dass ihre Kinder oft ganz andere Qualitäten haben als sie ahnen.

Wie kommen Eltern wieder heraus aus der Helikoptererziehung?

Es geht darum, zuzulassen und loszulassen. Ziel ist, das Kind anzunehmen, wie es ist, statt es anzutreiben zu dem, das es werden muss. In meiner Beratungspraxis geht es um Ermutigung in zwei Richtungen: Dass die Eltern dem Kind etwas zutrauen, ihm, wenn nötig Hilfe geben, aber zulassen, dass es sich erst einmal selbst durchbeißt. Und es geht darum, die Eltern zu ermutigen, auf sich zu schauen und dafür zu sorgen, dass es ihnen selbst gut geht.

Sie beraten seit 20 Jahren Eltern. Hat das Helikoptern zugenommen?

Aus meiner Erfahrung hat es leicht zugenommen. Es liegt meines Erachtens daran, dass Eltern weniger Zeit haben und ständig vom schlechten Gewissen geplagt sind. Die Zeit mit dem Kind soll Qualität haben, lautet ihr Anspruch. Sie setzen sich unter Druck, die besten Eltern der Welt sein. Gerade Mütter sind anfällig für diese Einstellung. Sie übersehen, dass glückliche Eltern glückliche Kinder haben und nicht umgekehrt.

Mehr entdecken: Warum Kinder zu Fuß in die Schule gehen sollten

Mehr entdecken: Darum sind Elterntaxis eine Gefahr vor Schulen