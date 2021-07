Elternbeiträge in Kindertagesstätten steigen

Der Schemmerhofer Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am Montag auf die Erhöhung der Elternbeiträge um 2,9 Prozent geeinigt. Damit wolle die Gemeinde dem Personalmangel in Kindertagesstätten entgegenwirken, erklärte Bürgermeister Mario Glaser. Dieser verschärfe sich immer mehr: Für eine ausgeschriebene Leiterstelle in einem Kindergarten sei keine einzige Bewerbung eingegangen. Für die Erhöhung hatten sich die kommunalen Landesverbänden und Vertreter der Kirchen in Baden-Württemberg ausgesprochen. Sie soll für das kommende Kitajahr gelten. Im Herbst wolle die Gemeinde auch eine Prognose zu den erwarteten Kinderzahlen für die Gemeinde abgeben, sagte Hauptamtsleiter Alfons Link.